09:13
21 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Проти чого протестують олені. Путін боїться українських товарів
      Вєсті Кремля
      18:17, 20 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Чим Яценюк схожий на китайського імператора. Де Добкін черпає натхнення
      Вєсті.UA
      22:07, 19 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Перші дипломатичні кроки
      Згадати все
      20:07, 20 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРИВАТБАНК ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Звуки пострілів і крики про допомогу: у мережі оприлюднили відео стрілянини у Кам’янському

      2944 Читать новость на русском
      Стрілянина у Кам'янському
      Стрілянина у Кам'янському / фото з відкритих джерел

      Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом стрілянини у Кам’янському, внаслідок якої постраждали троє осіб. Правоохоронці кваліфікували справу як замах на вбивство. У мережі тим часом оприлюднили відео з місця подій. Щоправда, самої стрілянини на ньому не видно, чути лише звуки пострілів і крики про допомогу.

      20 квітня у Кам’янському (колишній Дніпродзержинськ) було неспокійно. Посеред білого дня у місті пролунала низка пострілів, в результаті яких постраждав місцевий громадський активіст Євген Найда, а також ще двоє людей. Невідомі, які вчинили обстріл із автомобіля, втекли з місця подій. Вони цілились саме в Найду. В чоловіка стріляли, коли він вийшов з банку. Так, активіст зараз перебуває у лікарні, у нього діагностували серйозні вогнепальні поранення кінцівок.

      Читайте також: Вбивство жінки-таксиста на Черкащині: втекла від куль окупантів, загинула від куль грабіжників

      Правоохоронці розслідують інцидент і вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Замах на вбивство".

      Окрім того, у мережі з’явилося відео нібито з місця події, але самого інциденту на ньому не зафіксовано. Є лише звуки пострілів і крики про допомогу.

      Стрілянина у Кам’янському: дивіться відео (18+)

       

      blog_ava
      Головні новини 20 квітня: Стрілянина у Кам’янському, масова загибель бойовиків на Донбасі
      сьогодні
      3733
      Теги: Новини України Поліція Кам'янське Кримінальні новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Приключения "Цезаря": российский десантный корабль "приплыл"
      сьогодні , 08:42 Приключения "Цезаря": российский десантный корабль "приплыл"
      Злой Одессит 912
      Головні новини 20 квітня: Стрілянина у Кам’янському, масова загибель бойовиків на Донбасі
      сьогодні , 08:38 Головні новини 20 квітня: Стрілянина у Кам’янському, масова загибель бойовиків на Донбасі
      3732
      Пам'ятка виборця: як голосувати та які документи брати з собою
      сьогодні , 08:21 Пам'ятка виборця: як голосувати та які документи брати з собою
      6375
      Самое страшное в "ЛНР" – "шпионаж"
      20 квітня , 22:07 Самое страшное в "ЛНР" – "шпионаж"
      Ольга Черненко 1380
      Скандал навколо Літнього театру в Одесі: що про це треба знати
      20 квітня , 21:09 Скандал навколо Літнього театру в Одесі: що про це треба знати
      Катерина Петренко 624
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук