Звуки пострілів і крики про допомогу: у мережі оприлюднили відео стрілянини у Кам’янському

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом стрілянини у Кам’янському, внаслідок якої постраждали троє осіб. Правоохоронці кваліфікували справу як замах на вбивство. У мережі тим часом оприлюднили відео з місця подій. Щоправда, самої стрілянини на ньому не видно, чути лише звуки пострілів і крики про допомогу.

20 квітня у Кам’янському (колишній Дніпродзержинськ) було неспокійно. Посеред білого дня у місті пролунала низка пострілів, в результаті яких постраждав місцевий громадський активіст Євген Найда, а також ще двоє людей. Невідомі, які вчинили обстріл із автомобіля, втекли з місця подій. Вони цілились саме в Найду. В чоловіка стріляли, коли він вийшов з банку. Так, активіст зараз перебуває у лікарні, у нього діагностували серйозні вогнепальні поранення кінцівок.

Читайте також: Вбивство жінки-таксиста на Черкащині: втекла від куль окупантів, загинула від куль грабіжників

Правоохоронці розслідують інцидент і вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Замах на вбивство".

Окрім того, у мережі з’явилося відео нібито з місця події, але самого інциденту на ньому не зафіксовано. Є лише звуки пострілів і крики про допомогу.

Стрілянина у Кам’янському: дивіться відео (18+)