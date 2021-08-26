Пара рецидивістів із надмірною жорстокістю пограбувала бабусю з Дніпропетровщини

У Новомосковську на Дніпропетровщині затримали хлопця та дівчину, які раніше вже не раз були судимі. Цього разу їх підозрюють у жорсткому пограбування самотньої літньої жінки. Про це повідомили 26 серпня.

На думку правоохоронців, ці люди прийшли в дім старенької, зв'язали та били її. Проте жінка відмовилась віддавати гроші.

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Прикинулися працівниками банку

Слідчі встановили, що ці люди проникли в будинок старенької під виглядом банківських працівників. Коли вони отримали відмову, вирішили забрати гроші силою. Вони зв'язали руки жінки та нанесли їй кілка ударів.

Після цього почали обшукувати приміщення. У бабці змогли викрасти тільки 3 тисячі гривень і мобільний телефон. Зловмисники мають різний вік: хлопцю 21 рік, а дівчині – 26. За які злочини вони були раніше судимі – невідомо.

Що загрожує за такий злочин

Ймовірним нападникам оголосили підозру за статтею про грабіж із проникненням у житло. Якщо їх вину зможуть довести в суді, їм загрожує від 4 до 8 років в'язниці.