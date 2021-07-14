Зв'язав і задушив подушкою матір співмешканки: розкрили жахливий злочин у Харкові

У Харкові засудили чоловіка, який вбив матір співмешканки. Слідство встановило, що він спершу зв'язав жінку, а потім задушив її подушкою.

Рішення про ув'язнення ухвалив Орджонікідзевський районний суд Харкова. Засідання відбулося 8 липня.

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Зв'язав і накрив подушкою

Злочин трапився ще 28 січня 2019 року.

Чоловік посварився з матір'ю коханої.

Він вдарив її точильним каменем.

Після цього зв'язав ноги та заклеїв рот скотчем.

Після цього зловмисник накрив голову жінки подушкою та втік.

Внаслідок таких дій жителька Харкова задихнулася.

Що він сказав правоохоронцям

Під час розслідування підозрюваний лише частково визнав свою провину. Чоловік сказав, що справді побив жертву. Однак, нібито, не бажав їй смерті.

Також він заявив, що не заклеював рот померлої. Проте результати експертизи спростували ці слова.

Яке покарання на нього чекає

Суд визнав чоловіка винним за статтею про умисне вбивство. Однак обрали найменше можливе покарання – 10 років в'язниці. Також йому зараховують, як термін відбування покарання 2 з половиною роки в СІЗО.