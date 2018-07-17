Зв'язки з Дейдеєм і бездіяльність поліції: у НАБУ прокоментували ранковий погром у бюро

У Національному антикорупційному бюро відреагували на ранковий погром у НАБУ групою невідомих.

Вранці 17 липня група молодих осіб увірвалась у будівлю Національного антикорупційного бюро і потрощила там меблі та пошкодила деяке майно.

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Заява з цього приводу з'явилась на офіційних ресурсах НАБУ.

Спочатку ці особи зайшли до громадської приймальні з метою передати звернення. У приміщенні приймальні вони зіпсували камеру відеоспостереження, виламали двері та металеву ролету, якими дане приміщення відділено від режимної території, та увірвалися у хол НАБУ,

– йдеться у повідомленні, яке з'явилось на сторінці бюро у Facebook.

У НАБУ зазначають, що правоохоронці, які перебували поруч, жодним чином не намагались зашкодити зловмисникам.

"Не виключаємо, що сьогоднішні події є свідомою, спланованою та організованою провокацією з боку представників певних політичних сил", – зазначено у заяві.

За інформацією НАБУ один з організаторів сьогоднішньої акції пов'язаний із нардепом від "Народного фронту" Євгеном Дейдеєм, який, у свою чергу, є фігурантом розслідувань антикорупційного бюро.

Також НАБУ має підтвердження того, що учасників акції, серед яких були представники соціально незахищених верств населення, підвозили і вивозили організованими групами в обмін на певну матеріальну винагороду,

– зазначили у бюро.

У мережі також з'явилось відео, на якому видно, як готувались до акції під НАБУ вранці 17 липня.

Нагадаємо, у вівторок також відбулась акція під САП. Представники "Центру протидії корупції" прийшли під будівлю антикорупційної прокуратури вимагати відставки голови САП Назара Холодницького і вручити йому "рюкзак на вихід. Голову ЦПК Віталія Шабуніна молодики спортивної статури облили зеленкою і закидали тортами. У нього діагностували хімічні опіки очей.