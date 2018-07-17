20:11
17 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
22°C 15°C
  • середа
    23°C 17°C
  • четвер
    24°C 19°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ботокс Путіна. Показуха патріарха Кирила
Вєсті Кремля
21:22, 16 липня
Вєсті.UA. Роман Тимошенко і Коломойського. Нелегальні комуністи
Вєсті.UA
20:25, 16 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Зв'язки з Дейдеєм і бездіяльність поліції: у НАБУ прокоментували ранковий погром у бюро

316 Читать новость на русском
В НАБУ відреагували на погром у бюро 17 липня
В НАБУ відреагували на погром у бюро 17 липня / Кадр з відео

У Національному антикорупційному бюро відреагували на ранковий погром у НАБУ групою невідомих.

Вранці 17 липня група молодих осіб увірвалась у будівлю Національного антикорупційного бюро і потрощила там меблі та пошкодила деяке майно.

Дивіться також: "В ресторан збираємось": з'явились фото і відео, як пенсіонерам платять за акцію під САП

Заява з цього приводу з'явилась на офіційних ресурсах НАБУ.

Спочатку ці особи зайшли до громадської приймальні з метою передати звернення. У приміщенні приймальні вони зіпсували камеру відеоспостереження, виламали двері та металеву ролету, якими дане приміщення відділено від режимної території, та увірвалися у хол НАБУ,
– йдеться у повідомленні, яке з'явилось на сторінці бюро у Facebook.

У НАБУ зазначають, що правоохоронці, які перебували поруч, жодним чином не намагались зашкодити зловмисникам.

"Не виключаємо, що сьогоднішні події є свідомою, спланованою та організованою провокацією з боку представників певних політичних сил", – зазначено у заяві.

За інформацією НАБУ один з організаторів сьогоднішньої акції пов'язаний із нардепом від "Народного фронту" Євгеном Дейдеєм, який, у свою чергу, є фігурантом розслідувань антикорупційного бюро.

Також НАБУ має підтвердження того, що учасників акції, серед яких були представники соціально незахищених верств населення, підвозили і вивозили організованими групами в обмін на певну матеріальну винагороду,
– зазначили у бюро.

У мережі також з'явилось відео, на якому видно, як готувались до акції під НАБУ вранці 17 липня.

Нагадаємо, у вівторок також відбулась акція під САП. Представники "Центру протидії корупції" прийшли під будівлю антикорупційної прокуратури вимагати відставки голови САП Назара Холодницького і вручити йому "рюкзак на вихід. Голову ЦПК Віталія Шабуніна молодики спортивної статури облили зеленкою і закидали тортами. У нього діагностували хімічні опіки очей.

Теги: Новини України НАБУ Розслідування Новини Києва
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
ТОП-5 нових смартфонів, що коштують близько ста доларів
сьогодні, 20:04 ТОП-5 нових смартфонів, що коштують близько ста доларів
64
Вічно незакриті справи: які домовленості між Кернесом та Порошенком
сьогодні, 19:00 Вічно незакриті справи: які домовленості між Кернесом та Порошенком
Тетяна Мартинюк 201
Бій Усик – Гассієв може не відбутися: деталі
сьогодні, 18:37 Бій Усик – Гассієв може не відбутися: деталі
2169
Про що свідчить мова тіла Трампа і Путіна під час зустрічі у Гельсінкі: пояснення експерта
сьогодні, 20:23 Про що свідчить мова тіла Трампа і Путіна під час зустрічі у Гельсінкі: пояснення експерта
26
Шок, ганьба і держзрада: як світ критикує зустріч Трампа і Путіна
сьогодні, 18:01 Шок, ганьба і держзрада: як світ критикує зустріч Трампа і Путіна
857
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 27 червня , 14:37
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -20
 20 лютого , 19:56
Клімкін розповів про обурливі мотиви Росії на "нормандській зустрічі"
 20 червня , 22:03
Ліга чемпіонів, успішний рейд у тил бойовиків, продаж органів в Україні – топ-5 відео тижня
 27 травня , 19:30
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
 9 липня , 13:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук