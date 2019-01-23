Зв'язок між депресією та безсонням: висновок нейробіологів

Британські та китайські вчені вперше встановили, як пов'язані на рівні клітин мозку депресія і розлади сну.

Про це повідомляє повідомляє Medical Xpress.

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Дослідники вивчили показники сну і психічного здоров'я 10 тисяч чоловік. У мозку людей, що хворіють на депресію, виявили тісний зв'язок між зоною, яка відповідає за короткочасну пам'ять, зоною в якій формується свідомість, і корою, яка бере участь у формуванні емоцій.

Через посилення спільної роботи цих ділянок у людини в голові "прокручуються" тривожні думки і спогади, він крутиться в ліжку і не може заснути.

Близько 75% пацієнтів з депресією скаржаться і на проблеми зі сном – безсоння і пробудження серед ночі.



Депресія і безсоння пов'язані через порушення роботи трьох областей мозку

"Про зв'язок між депресією і сном говорилося ще сто років тому, нам таки вдалося визначити на нейронному рівні механізми зв'язку", – розповів один з авторів дослідження Чжан Фенг Фенг.

Це дозволить удосконалити методи лікування депресії, підкреслює вчений. Так, "мішенню" для препаратів може стати саме кора, яка відповідає за емоції.

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