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      Зв'язок між депресією та безсонням: висновок нейробіологів

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      Як депресія пов'язана з безсонням
      Як депресія пов'язана з безсонням / pixabay.com

      Британські та китайські вчені вперше встановили, як пов'язані на рівні клітин мозку депресія і розлади сну.

      Про це повідомляє повідомляє Medical Xpress.

      Читайте також: Вчені з'ясували, які види спорту допомагають побороти депресію

      Дослідники вивчили показники сну і психічного здоров'я 10 тисяч чоловік. У мозку людей, що хворіють на депресію, виявили тісний зв'язок між зоною, яка відповідає за короткочасну пам'ять, зоною в якій формується свідомість, і корою, яка бере участь у формуванні емоцій.

      Через посилення спільної роботи цих ділянок у людини в голові "прокручуються" тривожні думки і спогади, він крутиться в ліжку і не може заснути.

      Близько 75% пацієнтів з депресією скаржаться і на проблеми зі сном – безсоння і пробудження серед ночі.

      депресія
      Депресія і безсоння пов'язані через порушення роботи трьох областей мозку 

      "Про зв'язок між депресією і сном говорилося ще сто років тому, нам таки вдалося визначити на нейронному рівні механізми зв'язку", – розповів один з авторів дослідження Чжан Фенг Фенг.

      Це дозволить удосконалити методи лікування депресії, підкреслює вчений. Так, "мішенню" для препаратів може стати саме кора, яка відповідає за емоції.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Психологія Медицина дослідження
      Джерело: 24 Канал
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