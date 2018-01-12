14:55
12 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Другий після Шойгу. Життя без жінок
Вєсті Кремля
23:45, 11 січня
Вєсті.UA. Гнучка політика Ляшка. Недоїдання Реви
Вєсті.UA
19:51, 11 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Українське Різдво
Згадати все
23:24, 11 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Зв'язок зник і в Донецьку: не працює навіть місцевий оператор та російський МТС

13:42, сьогодні 1876 Читать новость на русском
Мобільний зв'язок зник в Донецьку
Мобільний зв'язок зник в Донецьку / energolife.info

На окупованій частинці Донбасу продовжуються проблеми з мобільним зв’язком. Так, на території так званої "ДНР" не працює оператор Vodafone. Не працює роумінг російського МТС та навіть місцевий оператор "Фенікс".

Про це пишуть ЗМІ, підконтрольні бойовикам.

Як відомо, 11 січня в окупованому бойовиками Луганську повністю зник мобільний зв'язок Vodafone. Причина зникнення зв’язку – порив магістрального оптоволоконного кабелю в районі тимчасово окупованого населеного пункту Оленівка. У фахівців "Vodafone-Україна" немає доступу до більшості об'єктів на захопленому бойовиками Донбасі. Тому усунути цю проблему буде складно.

Спочатку збій мережі стався в Донецьку, потім у Макіївці, Торезі і поширився по всій непідконтрольній території.

Станом на середину дня 12 січня зв’язок так і не відновився Vodafone.

При цьому користувачі з окупованого Донбасу пишуть у соцмережах, що відбуваються збої у роботі місцевого оператора "Фенікс". Люди припускають, що проблеми з оператором виникли через збій роботи Vodafone.

Нагадаємо, Vodafone є єдиним українським оператором, що працює на території, яку не контролює українська влада.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька мобільні пристрої
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Куди віднести ялинку після свят у Києві та Львові: карта
сьогодні, 14:02 Куди віднести ялинку після свят у Києві та Львові: карта
225
Как правильно бороться с Московским патриархатом
сьогодні, 13:00 Как правильно бороться с Московским патриархатом
Сергій Фурса 1064
Відома українська співачка MamaRika виходить заміж
сьогодні, 13:26 Відома українська співачка MamaRika виходить заміж
5184
Вбивство таксистки на Черкащині: поліція знайшла тіло і затримала вбивцю
сьогодні, 12:11 Вбивство таксистки на Черкащині: поліція знайшла тіло і затримала вбивцю
6935
Зв'язок зник і в Донецьку: не працює навіть місцевий оператор та російський МТС
сьогодні, 13:42 Зв'язок зник і в Донецьку: не працює навіть місцевий оператор та російський МТС
1875
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Україна зазнала втрат на фронті: стало відоме ім'я загиблого воїна
 11 грудня 2017 , 18:30
Терористи, начебто, затримали "українських розвідників" – в МВС зробили заяву
24 вересня 2017 , 18:37
Президент України привітав дипломатів з нагоди сторіччя відомства
22 грудня 2017 , 19:32
У справах подій на Євромайдані в розшуку перебуває 91 особа, – Горбатюк
 29 грудня 2017 , 10:55
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук