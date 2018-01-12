Зв'язок зник і в Донецьку: не працює навіть місцевий оператор та російський МТС

На окупованій частинці Донбасу продовжуються проблеми з мобільним зв’язком. Так, на території так званої "ДНР" не працює оператор Vodafone. Не працює роумінг російського МТС та навіть місцевий оператор "Фенікс".

Про це пишуть ЗМІ, підконтрольні бойовикам.

Як відомо, 11 січня в окупованому бойовиками Луганську повністю зник мобільний зв'язок Vodafone. Причина зникнення зв’язку – порив магістрального оптоволоконного кабелю в районі тимчасово окупованого населеного пункту Оленівка. У фахівців "Vodafone-Україна" немає доступу до більшості об'єктів на захопленому бойовиками Донбасі. Тому усунути цю проблему буде складно.

Спочатку збій мережі стався в Донецьку, потім у Макіївці, Торезі і поширився по всій непідконтрольній території.

Станом на середину дня 12 січня зв’язок так і не відновився Vodafone.

При цьому користувачі з окупованого Донбасу пишуть у соцмережах, що відбуваються збої у роботі місцевого оператора "Фенікс". Люди припускають, що проблеми з оператором виникли через збій роботи Vodafone.

Нагадаємо, Vodafone є єдиним українським оператором, що працює на території, яку не контролює українська влада.