В Україні в черговий раз намагаються використовувати судову систему для морального і правового знущання над бізнесом і знищення інвестиційного клімату.

Так, група депутатів Верховної Ради внесла ініційоване нардепом Олександром Дубинським подання до Конституційного суду про нібито незаконність зелених тарифів. Завдання – посіяти хаос і зруйнувати галузь відновлюваної енергетики (ВДЕ), визнавши заднім числом неконституційними методи стимулюючого тарифоутворення, прийняті Верховною Радою 11 ще років назад.

Про це в статті для "Цензор.нет" пише бізнесмен, співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики (УАВЕ) Ігор Тинний.

За його словами, саме кінцевий бенефіціар інформаційного "тарана" – нардепа Дубинського – олігарх Ігор Коломойський нібито і зацікавлений в першу чергу в тому, щоб через свого "рупора" в Раді знищити зелену енергетику за схемою через Конституційний суд.

Крім того, сьогодні Коломойський, на думку Тинного, продовжує заробляти 1,2 млн доларів на добу.

"Наприклад, зовсім недавно ПАТ "Центренерго", при собівартості, як мінімум, 1,62 гривні (яку підтвердило офіційно Правління компанії, а насправді вона істотно вище) радісно продало заводам Коломойського через його посередників електричну енергію по 1,07 грн. Прямі збитки державі – близько 2,5 млрд грн відразу, тільки за один квартал поточного року. І це вже після того, як чиновники радісно відрапортували про "повернення" ПАТ "Центренерго" під контроль держави", – повідомив Тинний

Він також порадив подивитися "блискучі журналістські розслідування програми "Схеми" "Радіо Свобода" про механізм розграбування НАЕК "Енергоатом" і ПАТ "Центренерго" на користь приватних трейдерів".

"Так само як і розслідування програми "Наші гроші" Дениса Бігуса про те, як правління "Центренерго" сховалося на базі відпочинку в дрімучому лісі замість офісу в центрі столиці. Рейдери і все. Яка ціна питання? Орієнтовно, неринкова знижка на електроенергію для цих талановитих інвесторів в державні посади і суди досягає $ 1,2 млн на добу! Непоганий "бізнес"? Точно краще, ніж інвестувати в будь-які нові заводи або електростанції. Принцип сарани, яка поїдає все, що трапляється на шляху, і перелітає далі в пошуках нових місць і нових жертв", – пише Тинний.

Співзасновник УАВЕ підкреслює, що в Україні електричну енергію має робити дешевшою не адміністративний вплив, не призначення своїх людей в регулятор НКРЕКП, а велика пропозиція цієї енергії, виробленої на сучасних нових електростанціях.

"Однак вони (олігархи, – ред.) хочуть консервувати стару систему, тому що зараз контролюють державні станції, не вклавши в них ні копійки. Це, де-факто, ділове рейдерство з політичним прикриттям", – вважає підприємець.

Тинний задає логічне запитання: До чого ми так далі прийдемо і що ще скасуємо?

"Декларацію незалежності? Януковичу судимості вже скасували, і даремно, якщо хто забув. Українські та іноземні інвестори в ВДЕ закликають зовнішніх кредиторів України, старі демократії Європейського Союзу і Сполучених Штатів і міжнародні фінансові організації звернути увагу на правовий і політичний тиск на цивілізований бізнес", – додав бізнесмен.

Він також підсумував, що ніщо не зупинить технічний прогрес в світі і становлення демократії та ринкової економіки в Україні.

"Пам'ятайте, що це тільки агонія старої політико-економічної моделі. У майбутній Україні не буде місця ні олігархам, ні імпортному вугіллю, мазуту, газу, ТВЕЛам – не має значення. Ми, як і Європа, будемо вільними і енергетично незалежними. Саранча довго не живе", – заявив Ігор Тинний.