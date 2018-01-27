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З'явилась інформація, чому Порошенко не зустрівся з Трампом у Давосі

04:09, сьогодні 6766 Читать новость на русском
Петро Порошенко та Дональд Трамп
Петро Порошенко та Дональд Трамп / Getty Images

Під час Всесвітньому економічного форуму, який пройшов у швейцарському Давосі, так і не відбулася зустріч між Президентом України Петром Порошенком і американським лідером Дональдом Трампом.

Чому так сталося, розповіла журналістка американського телеканалу CBS Маргарет Бреннан у своєму Twitter.

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За її словами, держсекретар США Рекс Тіллерсон під час спілкування з Порошенком пояснив: Трамп хотів з ним зустрітися, але йому не вистачило часу та він вилетів у Вашингтон.

Зауважимо, попри такий брак часу, господар Білого дому все ж зумів зустрітися із президентом Руанди Полем Кагаме, передає прес-служба Білого дому.

Як повідомляє ТСН, Трамп став першим американським президентом за останні 18 років, який відвідав форум у Швейцарії, – до нього востаннє це робив у 2000 році Білл Клінтон.

Фігуру Трампа важко поєднати з основними ідеями, які розробляють учасники форуму, адже в Давосі багато говорять про користь від глобалізації світової економіки та запобігання змінам клімату на планеті. Виступ президента США не відкрив нічого нового в його ставленні до цих питань – Трамп зосередився насамперед на американських інтересах. Він похвалив себе за перший рік роботи на посаді, закликав європейських інвесторів вкладати гроші в економіку США, розкритикував ядерну програму Північної Кореї тощо,
– підкреслюють аналітики.

Нагадаємо, раніше очільник МЗС України Павло Клімкін стверджував, що Порошенко і Трамп проведуть перемовини на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який проходитиме 23-26 січня. Однак, у підсумку український лідер зустрівся з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Президент України Давос Дональд Трамп Новини США
Джерело: 24 Канал
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