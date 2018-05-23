З'явилась інформація про похорон EDM-музиканта Avicii, якого знайшли мертвим місяць тому
Родина та близькі шведського діджея та музичного продюсера Тіма Берглінга, більш відомого під сценічним ім'ям Avicii, вирішила приватну церемонію його поховання.
Про це розповів біограф покійного електронного музиканта Ебба Ліндквіст, передає Reuters.
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"Родина Берглінгів підтвердила, що похорон буде приватними, тобто будуть присутні лише найближчі для Тіма люди», – зазначив він.
Додамо, ані дати похорону, ані інших подробиць представник покійного не оприлюднив.
Нагадаємо, що увечері 20 квітня низка західних ЗМІ повідомили, що в Омані знайшли мертвим одного з найвідоміших діджеїв і музичних продюсерів Avicii. Чоловікові було 28 років. До слова, тіло покійного сім'я загиблого тривалий час не могла забрати на Батьківщину через слідчі дії. Крім того, ще досі не оприлюднено офіційної версії смерті Avicii.
У четвер, 26 квітня, сім'я Avicii зробила публічну заяву щодо смерті музиканта та натякнула на те, що той самовільно пішов із життя.