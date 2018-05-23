З'явилась інформація про похорон EDM-музиканта Avicii, якого знайшли мертвим місяць тому

Нагадаємо, що увечері 20 квітня низка західних ЗМІ повідомили, що в Омані знайшли мертвим одного з найвідоміших діджеїв і музичних продюсерів Avicii. Чоловікові було 28 років. До слова, тіло покійного сім'я загиблого тривалий час не могла забрати на Батьківщину через слідчі дії. Крім того, ще досі не оприлюднено офіційної версії смерті Avicii.



У четвер, 26 квітня, сім'я Avicii зробила публічну заяву щодо смерті музиканта та натякнула на те, що той самовільно пішов із життя.