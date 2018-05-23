14:59
23 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 11°C
  • четвер
    24°C 13°C
  • п'ятниця
    25°C 15°C
  • субота
    19°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ракети Путіна російський вітчизняний автопром. Атака дронів
Вєсті Кремля
21:39, 22 травня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:53, 22 травня
Перевантажені
ЦРУ
09:12, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

З'явилась інформація про похорон EDM-музиканта Avicii, якого знайшли мертвим місяць тому

267 Читать новость на русском
Похорон Avicii буде приватним, – біограф музиканта
Похорон Avicii буде приватним, – біограф музиканта / We Rave You

Родина та близькі шведського діджея та музичного продюсера Тіма Берглінга, більш відомого під сценічним ім'ям Avicii, вирішила приватну церемонію його поховання.

Про це розповів біограф покійного електронного музиканта Ебба Ліндквіст, передає Reuters.

Читайте також: ЗМІ з'ясували, чому молодий EDM-музикант Avicii міг скоїти самогубство

"Родина Берглінгів підтвердила, що похорон буде приватними, тобто будуть присутні лише найближчі для Тіма люди», – зазначив він.

Додамо, ані дати похорону, ані інших подробиць представник покійного не оприлюднив.

Нагадаємо, що увечері 20 квітня низка західних ЗМІ повідомили, що в Омані знайшли мертвим одного з найвідоміших діджеїв і музичних продюсерів Avicii. Чоловікові було 28 років. До слова, тіло покійного сім'я загиблого тривалий час не могла забрати на Батьківщину через слідчі дії. Крім того, ще досі не оприлюднено офіційної версії смерті Avicii. 

У четвер, 26 квітня, сім'я Avicii зробила публічну заяву щодо смерті музиканта та натякнула на те, що той самовільно пішов із життя

Теги: Втрати Avicii Музика Новини культури Швеція
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук