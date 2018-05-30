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З’явилась інформація про вартість інноваційного смартфону Vivo Apex: ціна кусається

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Користувач засвітив Vivo Nex
Користувач засвітив Vivo Nex / Фото з відкритих джерел

За кілька днів до офіційної презентації китайського смартфона Vivo Nex, якого раніше представляли під назвою Vivo Apex, в мережу просочилась інформація про його вартість.

Про це пише akket.com.

Варто зауважити, що купити цей смартфон може дозволити далеко не кожен, адже коштує новинка майже як iPhone X.

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Vivo Nex оснащений унікальним дисплеєм, що займає майже всю лицеву панель. Фронтальна камера є однією з найбільш передових у світі.

За даними інсайдерів, купити смартфон можна буде в двох модифікаціях: базовій та флагманській. За першу треба буде заплатити 4998 юанів або ж 20 500 гривень. Флагманська версія Vivo Nex обійдеться у 6998 юанів, тобто 28 700 гривень. Та ці ціни актуальні для Китаю. Якщо смартфон з’явиться на українському ринку, то він буде коштувати ще дорожче.

Ймовірна вартість Vivo Nex

Ймовірна вартість Vivo Nex

 

Теги: Смартфони
Джерело: 24 Канал
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