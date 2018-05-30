З’явилась інформація про вартість інноваційного смартфону Vivo Apex: ціна кусається

За кілька днів до офіційної презентації китайського смартфона Vivo Nex, якого раніше представляли під назвою Vivo Apex, в мережу просочилась інформація про його вартість.

Про це пише akket.com.

Варто зауважити, що купити цей смартфон може дозволити далеко не кожен, адже коштує новинка майже як iPhone X.

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Vivo Nex оснащений унікальним дисплеєм, що займає майже всю лицеву панель. Фронтальна камера є однією з найбільш передових у світі.

За даними інсайдерів, купити смартфон можна буде в двох модифікаціях: базовій та флагманській. За першу треба буде заплатити 4998 юанів або ж 20 500 гривень. Флагманська версія Vivo Nex обійдеться у 6998 юанів, тобто 28 700 гривень. Та ці ціни актуальні для Китаю. Якщо смартфон з’явиться на українському ринку, то він буде коштувати ще дорожче.

Ймовірна вартість Vivo Nex