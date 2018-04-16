З’явилась інформація про загадковий смартфон Nokia X
27 квітня у Китаю презентують загадковий смартфон Nokia X. Його вже тривалий час рекламують у китайських кінотеатрах та на лайтбоксах.
Про це пише tehnot.com.
Як повідомляють інсайдери, смартфон презентують у варіантах з 4 ГБ і 6 ГБ оперативної пам’яті. Телефон буде оснащений процесорами Qualcomm Snapdragon або MediaTek.
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Також є інформація, що це буде перезапуск Nokia X 2014 року.
Наразі невідомо, чи Nokia X буде доступною у всьому світі, чи смартфон продаватимуть лише у Китаї.
Так виглядає Nokia X
Джерело: 24 Канал
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