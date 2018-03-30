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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

З’явилась легальна програма, щоб стежити за користувачами WhatsApp

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Програма дозволяє стежити за користувачами WhatsApp
Програма дозволяє стежити за користувачами WhatsApp / techtoday.in.ua

У магазині додатків на iOS з’явилася легальна програма, яка допомагає стежити за користувачами WhatsApp. Програма працює за принципом аналізу відкритих даних.

Про це пише itechua.com.

Також роботі програми допомагає штучний інтелект.

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Так, в App Store з’явився додаток Chatwatch. Він дай змогу легально стежити за друзями в WhatsApp. Програма аналізує статуси користувача, час появи і перебування у мережі, час сну, частоту заходів в програму тощо.

Більше того, програма зіставляє кілька користувачів, що онлайн, та намагається вгадати, хто з ким спілкується. Тут у роботу і вступає штучний інтелект.

Теги: Інтернет Техно
Джерело: 24 Канал
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