З’явилась легальна програма, щоб стежити за користувачами WhatsApp

У магазині додатків на iOS з’явилася легальна програма, яка допомагає стежити за користувачами WhatsApp. Програма працює за принципом аналізу відкритих даних.

Про це пише itechua.com.

Також роботі програми допомагає штучний інтелект.

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Так, в App Store з’явився додаток Chatwatch. Він дай змогу легально стежити за друзями в WhatsApp. Програма аналізує статуси користувача, час появи і перебування у мережі, час сну, частоту заходів в програму тощо.

Більше того, програма зіставляє кілька користувачів, що онлайн, та намагається вгадати, хто з ким спілкується. Тут у роботу і вступає штучний інтелект.