"З'явилась в 00:01": першій дитині, яка народилась у Києві у 2019 році, дали ім'я

У новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня о 00:01 народилася перша дитина у Києві у 2019 році.

Про це УНН повідомив головний лікар пологового будинку № 5 Дмитрій Говсєєв.

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Сталося це в столичному пологовому будинку №5.

Народилася дівчинка в 00:01, яку назвали Ангеліною. Вага дівчинки 3 кілограма 40 грамів на зріст 51 сантиметр,

– йдеться в повідомленні.

Олені Андріївні, щасливій мамі немовляти, 20 років, а дівчинка Ангеліна – її первісток. Пологи пройшли без ускладнень, мати народила природнім шляхом. Окрім того, це були партнерські пологи, адже у них брав участь і батько – 24-річний Сергій Сергійович, який підтримував дружину.

До слова, загалом у новорічну ніч у Києві народилося п’ятеро дітей.