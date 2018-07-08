З'явилася інформація про час і місце поховання Левка Лук'яненка

Українського дисидента, колишнього політв'язня, громадського та політичного діяча Левка Лук'яненка поховають у вівторок, 10 липня. Станеться це на Байковому кладовищі у Києві, натомість прощання батьком Незалежності України відбудеться у селі Хотів на Київщині в його будинку.

Про це сповістив український письменник, публіцист і політик Володимир Яворівський на своїй сторінці у Facebook.

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"Нарешті дружина Левка Надійка ухвалила остаточне рішення: у понеділок, 9 липня, Левком можна попрощатися в його будинку, у селі Хотові та у вівторок з 10:00 до 12:00 в Клубі Кабміну, що на вулиці Інститутській у Києві. Відспівування у Володимирському соборі пройде з 12:30 до 13:30. Поховання на Байковому", – зауважив він.

Згодом Яворівський уточнив, що прощання у Хотові розпочнеться о 14:00.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що надвечір 7 липня Левко Лук’яненко помер у одній із лікарень Києва. До цього український письменник і політик Володимир Яворівський сповістив, що Лук’яненко потрапив до реанімації. 24 серпня йому мало б виповнитися 90 років.