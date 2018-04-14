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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

З’явилася карта з цілями ракетних ударів по Сирії

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Атака по Сирії: опублікована карта з цілями ракетних ударів
Атака по Сирії: опублікована карта з цілями ракетних ударів / Фото з вільних мереж

В ніч проти суботи, 14 квітня, ракети США, Великобританії і Франції вдарили по десяти військових об’єктах у Сирії. У мережі опубліковано відповідну карту із позначеннями об’єктів, у які влучили ракети.

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на військове джерело в Сирії.

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Так, ударів було завдано по наступних цілях:

- штаб Республіканської гвардії. Батальйон 105 (Дамаск);

- аеропорт Мезза (Дамаск);

- науково-військовий центр у Барзе (район Дамаска);

- база протиаовітряної оборони, розташована під горою Касьюн (Дамаск);

- аеропорт Ад-Думейр (Східна Гута);

- штаб-квартира наукового центру в Джамрайя (передмістя Дамаска);

- військові підрозділи в Каламуні (північне передмістя Дамаска);

- батальйон 41 спецзназу (передмістя Дамаска);

- військові об'єкти у Кисві (передмістя Дамаска);

- військові склади в Хомсі.

Наголошується, що офіційний Дамаск не підтверджує інформацію про об'єкти, які зазнали атаки.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб.

У результаті військової операції США та союзників було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. При цьому жоден із російських об'єктів у Сирії не постраждав.

Натомість від атак у Сирії постраждали троє цивільних.

Теги: Війна у Сирії Новини США
Джерело: 24 Канал
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