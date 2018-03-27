З'явилася надія на відновлення банківського кредитування, – Олександр Охріменко

Збільшення статутного капіталу "Форвард Банком" є ​​відображенням процесу приведення нормативних актів, що регулюють банківську діяльність у відповідність з економічними процесами України.

Про це заявив Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, коментуючи розпочатий процес капіталізації основних гравців банківського сектора країни, пише "Ділова столиця".

Нещодавно, зокрема, план капіталізації затвердив КБ "Форвард Банк". Збільшення статутного фонду відбудеться в два етапи. На першому, який планується завершити до 01.06.2018 року, статутний капітал буде збільшено на 488 млн грн шляхом додаткової емісії акцій. Другий етап банк планують завершити до 01.08.2018 року – на 175 млн грн. В результаті зазначених заходів нормативи капіталу Форвард Банку повинні прийти до тих нормативних значень, які встановлює для банків НБУ.

"У банків накопичилось дуже багато проблемних кредитів. І для того, щоб нормативи банки не порушували і могли спокійно працювати, вони змушені підвищувати розміри статутних фондів. Інакше банк може просто закритися", – говорить Охріменко.

Експерт констатує, що зараз з'явилася надія, що нове керівництво НБУ наведе в банківському секторі порядок.

"Для відновлення кредитування новому керівництву НБУ необхідно негайно змінювати нормативні документи, приводити їх у відповідність з економікою України. НАБУ розробило цілий пакет змін до нормативних документів, що регулюють діяльність банків. Упевнений, що Смолій запустить процес, внесе зміни і це дійсно розблокує процес кредитування в Україні. Зараз банку простіше взагалі не видавати кредити. Тому що видача будь-якого кредиту, після так званих раніше проведених "реформ", є сумнівною. В результаті, банку не потрібен головний біль, та якщо навіть кредит справно обслуговується клієнтом, будь-якого банку перевіряючі можуть виписати штраф", – зазначає Олександр Охрименко.

Він зазначив також, що процес капіталізації операторів ринку фінансово-банківських послуг, в першу чергу, підвищить стійкість фінустанов і рейтинги довіри з боку клієнтів.

"Якщо говорити зокрема про Форвард банк – сама по собі капіталізація безумовно влине на стабільність активів банку, тому що капітал банку виріс і норматив банківський поліпшиться", – резюмував Президент Українського аналітичного центру.

Форвард банк – український комерційний банк, основний фокус діяльності якого спрямовано на обслуговування приватних клієнтів. Фінустанова входить в групу банків з іноземним капіталом, відповідно до класифікації НБУ, є членом Фонду гарантування вкладів України. За даними дослідження фінансового клубу (грудень 2017 рік), Форвард банк займає 24 позицію рейтингу "50 передових банків України". Кредитний портфель станом на 1 березня 2018 рік становить 1 686 481 тис. грн. Вклади фізичних осіб – 1 466 330 тис. грн.