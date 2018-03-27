20:13
27 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
6°C -7°C
  • середа
    1°C -4°C
  • четвер
    0°C -7°C
  • п'ятниця
    4°C -6°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сюзерен Рамзан Кадиров. Цар хороший, а бояри злі
Вєсті Кремля
23:31, 26 березня
Вєсті.UA. Грішна Тимошенко. Клоун Добкін
Вєсті.UA
22:52, 26 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, 26 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

З'явилася надія на відновлення банківського кредитування, – Олександр Охріменко

129 Читать новость на русском
Гроші
Гроші / advo.in.ua

Збільшення статутного капіталу "Форвард Банком" є ​​відображенням процесу приведення нормативних актів, що регулюють банківську діяльність у відповідність з економічними процесами України.

Про це заявив Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, коментуючи розпочатий процес капіталізації основних гравців банківського сектора країни, пише "Ділова столиця".

Нещодавно, зокрема, план капіталізації затвердив КБ "Форвард Банк". Збільшення статутного фонду відбудеться в два етапи. На першому, який планується завершити до 01.06.2018 року, статутний капітал буде збільшено на 488 млн грн шляхом додаткової емісії акцій. Другий етап банк планують завершити до 01.08.2018 року на 175 млн грн. В результаті зазначених заходів нормативи капіталу Форвард Банку повинні прийти до тих нормативних значень, які встановлює для банків НБУ.

"У банків накопичилось дуже багато проблемних кредитів. І для того, щоб нормативи банки не порушували і могли спокійно працювати, вони змушені підвищувати розміри статутних фондів. Інакше банк може просто закритися", говорить Охріменко.

Експерт констатує, що зараз з'явилася надія, що нове керівництво НБУ наведе в банківському секторі порядок.

"Для відновлення кредитування новому керівництву НБУ необхідно негайно змінювати нормативні документи, приводити їх у відповідність з економікою України. НАБУ розробило цілий пакет змін до нормативних документів, що регулюють діяльність банків. Упевнений, що Смолій запустить процес, внесе зміни і це дійсно розблокує процес кредитування в Україні. Зараз банку простіше взагалі не видавати кредити. Тому що видача будь-якого кредиту, після так званих раніше проведених "реформ", є сумнівною. В результаті, банку не потрібен головний біль, та якщо навіть кредит справно обслуговується клієнтом, будь-якого банку перевіряючі можуть виписати штраф", зазначає Олександр Охрименко.

Він зазначив також, що процес капіталізації операторів ринку фінансово-банківських послуг, в першу чергу, підвищить стійкість фінустанов і рейтинги довіри з боку клієнтів.

"Якщо говорити зокрема про Форвард банк сама по собі капіталізація безумовно влине на стабільність активів банку, тому що капітал банку виріс і норматив банківський поліпшиться", резюмував Президент Українського аналітичного центру.

Форвард банк український комерційний банк, основний фокус діяльності якого спрямовано на обслуговування приватних клієнтів. Фінустанова входить в групу банків з іноземним капіталом, відповідно до класифікації НБУ, є членом Фонду гарантування вкладів України. За даними дослідження фінансового клубу (грудень 2017 рік), Форвард банк займає 24 позицію рейтингу "50 передових банків України". Кредитний портфель станом на 1 березня 2018 рік становить 1 686 481 тис. грн. Вклади фізичних осіб 1 466 330 тис. грн.

Теги: Гроші Кредит Банки
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Школа, больница и даже кладбище остались в оккупации, – медсестра из Зайцева
сьогодні, 20:01 Школа, больница и даже кладбище остались в оккупации, – медсестра из Зайцева
Катерина Петренко 90
Захід vs Росія: від дипломатичного бойкоту до холодної війни?
сьогодні, 19:01 Захід vs Росія: від дипломатичного бойкоту до холодної війни?
Інна Жолобович 495
Ми контролюємо владу чи влада контролює нас?
сьогодні, 18:01 Ми контролюємо владу чи влада контролює нас?
Віталій Шабунін 275
Хто видворив російських дипломатів з країни: повний перелік
сьогодні, 17:21 Хто видворив російських дипломатів з країни: повний перелік
3994
Пожар в Кемерово – а все ли хорошо в Украине с пожарной безопасностью?
сьогодні, 17:01 Пожар в Кемерово – а все ли хорошо в Украине с пожарной безопасностью?
Ян Валетов 820
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук