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З’явилася влучна карикатура на Путіна після "кремлівської доповіді"

19:34, сьогодні 1614 Читать новость на русском
Володимир Путін у вогні
Володимир Путін у вогні / Фото з вільних мереж

В інтернеті опублікована карикатура на президента Росії Володимира Путіна у контексті публікації у США "кремлівської доповіді", яка визначила найближче оточення лідера РФ.

Відповідну карикатуру у Twitter опублікував художник Андрій Петренко.

"У Кремлі запахло смаженим ...", – мовиться у підписі до зображення.

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Так, на карикатурі намальований Путін, що заліз на трон, розміщений на горі грошей. Окрім російського лідера, на зображенні є президент США Дональд Трамп, який замахнувся на те, щоб підпалити цю купу.

Нагадаємо, 30 січня Міністерство фінансів США представило в Конгресі так звану "кремлівську доповідь", яка повинна стати основою для введення нових санкцій щодо Росії.

Теги: Новини Росії Новини політики Новини США Володимир Путін Дональд Трамп Карикатура Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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