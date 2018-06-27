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Телеканал новин 24 Новини Ґаджети

З’явились дані про революційний ґаджет-перстень від Samsung, що може замінити смартфон

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Цікавий ґаджет від Samsung
Цікавий ґаджет від Samsung / uspto.gov

Компанія Samsung готує нову мобільну розробку – це кільце-ґаджет Wearable device. Опис новинки вже з’явився на сайті Управління США по патентах і торгових марках (USPTO).

Про це повідомляє 3dnews.ru.

Пристрій являє собі розумний перстень, який, за задумом розробників, має виконувати функції стільникового телефону.

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Революційний ґаджет-перстень від Samsung

Він має приймати та відхиляти дзвінки 

Технічні характеристики там неописаніj При цьому є кілька ілюстрацій, що дають здогадатись про деякі функції ґаджета.

Зокрема, на фото видно, що пристрій отримає кнопки для прийняття, відхилення чи завершення виклику. На зворотному боці кільця на зображеннях видно невеликий отвір, що дає змогу пропустити, що там буде динамік.

Революційний ґаджет-перстень від Samsung

Ззовні ґаджет виглядає як звичайний перстень  

Ще одне зображення показує, що спілкуватись за допомогою кільця можна приклавши руку до вуха.

При цьому у компанії Samsung наразі нічого не говорять про плани щодо запатентованої розробки.

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Теги: Техно Samsung Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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