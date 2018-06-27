З’явились дані про революційний ґаджет-перстень від Samsung, що може замінити смартфон

Компанія Samsung готує нову мобільну розробку – це кільце-ґаджет Wearable device. Опис новинки вже з’явився на сайті Управління США по патентах і торгових марках (USPTO).

Про це повідомляє 3dnews.ru.

Пристрій являє собі розумний перстень, який, за задумом розробників, має виконувати функції стільникового телефону.

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Він має приймати та відхиляти дзвінки

Технічні характеристики там неописаніj При цьому є кілька ілюстрацій, що дають здогадатись про деякі функції ґаджета.

Зокрема, на фото видно, що пристрій отримає кнопки для прийняття, відхилення чи завершення виклику. На зворотному боці кільця на зображеннях видно невеликий отвір, що дає змогу пропустити, що там буде динамік.

Ззовні ґаджет виглядає як звичайний перстень

Ще одне зображення показує, що спілкуватись за допомогою кільця можна приклавши руку до вуха.

При цьому у компанії Samsung наразі нічого не говорять про плани щодо запатентованої розробки.

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