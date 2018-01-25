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НОВИНИ КРЕМЕНЧУКА ДАВОС ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Падіння гелікоптера в Кременчуці: з'явились деталі про загиблих в авіакатастрофі

21:56, 25 січня 3041 Читать новость на русском
В Кременчуці впав вертоліт
В Кременчуці впав вертоліт / Корреспондент

Близько 19 години у Кременчуці сталась моторошна авіакатастрофа: вертоліт врізався в телевежу. Внаслідок інциденту загинуло щонайменше 3 людини.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу повідомив редактор "Кременчуцької газети" Олег Булашев.

Гелікоптер влетів у телевізійну вежу місцевого телеканалу "Візит", упав на землю, після чого виникла пожежа. За попередніми даними, на борту перебувало 4 людей. Наразі правоохоронці інформують про трьох жертв аварії.

За словами Олега Булашева, у гвинтокрилі перебували представники компанії "Українські вертольоти". Вони проходили заплановані навчання, тому до міста прибуло декілька екіпажів.

Відомо, що це був гвинтокрил компанії "Українські вертольоти". Загиблі проходили курс підготовки. В них були польоти між приладами нічного бачення. У Кременчук для цього прибули декілька екіпажів, які проходили практичні заняття,
– заявив Олег Булашев.

Нагадаємо, що правоохоронці розглядають щонайменше дві версії трагедії: авіасудно могло впасти через те, що зачепило сталевий трос або ж неполадки трапились у повітрі ще задовго до того, як гелікоптер протаранив телевежу. Очевидці стверджують, що чули вибухи до того, як трапилась трагедія.

Теги: Аварії та ДТП Новини України Жертви Новини Кременчука авіація Новини Полтави
Джерело: 24 Канал
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