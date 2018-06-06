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З’явились фото кнопкового смартфону BlackBerry Key2

301 Читать новость на русском
BlackBerry Key2
BlackBerry Key2 / Фото з соцмереж

Вже цього тижня, 7 червня, відбудеться презентація нового смартфона BlackBerry. Та ще до офіційного представлення в мережі з’явились зображення смартфону BlackBerry Key2.

Фото оприлюднив відомий інсайдер Еван Блесс.

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Новий смартфон BlackBerry Key2 виглядає як допрацьована версія Key One. Пристрій має апаратну клавіатуру. На задній панелі розміщена подвійна камера.

Як відомо, оригінальна модель Key One мала дисплей, діагоналлю 4,5 дюйма і процесор Snapdragon 625. За чутками, BlackBerry Key2 матиме такий же дисплей. При цьому він буде працювати на більш продуктивному процесорі Snapdragon 660.

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Теги: Техно Смартфони
Джерело: 24 Канал
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