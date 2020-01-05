З'явились фото підозрюваних у жорстокому вбивстві двох дівчат у Києві в новорічну ніч

У суботу, 4 січня, Україну сколихнула новина про киянку, яка, прийшовши приймати орендовану на Новий рік квартиру, знайшла у шафі трупи двох дівчат. Поліція одразу ж зайнялась встановленням підозрюваних у вбивстві та їх пошуками, а згодом фото імовірних підозрюваних опублікували у мережі.

У вбивстві дівчат підозрюють 34-річного волинянина та 19-річну дівчину з Кіровоградщини, повідомляє "Київ оперативний".

До слова: На балконі в шафі знайшли двох убитих дівчат, квартиру орендували на Новий рік: фото 18+

Сергій Ксьондзик, 34 роки. Народився у Ковельському районі Волинської області. Раніше був неодноразово судимим.



Сергій Ксьондзик

Єлизавета Бершацька, 19 років. Народилася у Добровеличівському районі Кіровоградської області.



Єлизавета Бершацька

Їх обох розшукує поліція. У разі якщо буде відома будь-яка інформація про місце їх перебування, необхідно одразу звертатись на гарячу лінію 102.

Що відомо про вбивство дівчат на Подолі

Хлопець орендував квартиру 31 грудня для святкування Нового року, 4 січня він повинен був здати квартиру господині. Начебто 3 січня він написав смс, у якому повідомив, що планує з'їхати раніше.

4 січня господиня прийшла приймати квартиру. Приблизно о 16:20 вона зателефонувала до поліції, бо виявила двох мертвих людей на балконі.

Загиблі – дівчата 16 та 19 років, про зникнення яких писали 2 січня (вийшли в магазин в районі Дорогожичів, та більше на зв'язок не виходили). У ЗМІ писали, що це Марія Каминіна і Єва Лисенко.