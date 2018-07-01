З'явились фото з розкішного весілля норвезького біатлоніста Йоханнеса Бьо

25-річний норвезький біатлоніст Йоханнес Бьо зіграв весілля в Осло.

Бьо-молодший одружився зі своєю дівчиною Хедде Делі, з якою зустрічався впродовж трьох років.

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Відомо, що весілля святкували в Осло.

Фото з церемонії у соцмережах публікують їхні гості.



Весілля Йоханнеса Бьо

На Олімпійських іграх 2018 у Пхьончхані Йоханнес Бьо завоював золото в індивідуальній гонці і став дворазовим срібним призером Олімпіади-2018 у змішаній гонці та естафеті.