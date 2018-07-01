З'явились фото з розкішного весілля норвезького біатлоніста Йоханнеса Бьо
25-річний норвезький біатлоніст Йоханнес Бьо зіграв весілля в Осло.
Бьо-молодший одружився зі своєю дівчиною Хедде Делі, з якою зустрічався впродовж трьох років.
Дивіться також: Подружжя легендарних біатлоністів екзотично відзначили вихід на спортивну пенсію: фото
Відомо, що весілля святкували в Осло.
Фото з церемонії у соцмережах публікують їхні гості.
Весілля Йоханнеса Бьо
На Олімпійських іграх 2018 у Пхьончхані Йоханнес Бьо завоював золото в індивідуальній гонці і став дворазовим срібним призером Олімпіади-2018 у змішаній гонці та естафеті.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі