З'явились несподівані деталі про загиблого у Києві військового-іноземця

Стала відома додаткова інформація про іноземного військового, який напередодні був знайдений мертвим у Києві.

10 вересня з'явилась інформація, що у Києві знайшли мертвим військового-іноземця і він, нібито, був інструктором в Національній гвардії України.

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Журналіст Юрій Бутусов володіє інформацією про те, що загиблого звали Барі Бонен і він був громадянином Ізраїлю.

Чоловіка знайшли мертвим у квартирі у Києві, де він проживав, оскільки довгий час жив і працював в Україні.

Був нагороджений за волонтерську діяльність медаллю однієї з громадських організацій. Початкова інформація про загибель в Києві іноземця, інструктора Національної гвардії виявилася помилковою,

– написав Бутусов у своєму Facebook.

Журналіст наводить повідомлення, яке приблизно о 6 ранку понеділка було опубліковане на Facebook-сторінці користувача з іменем Барі Бонен. За змістом воно схоже на передсмертну записку.

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"Я розбитий душею, і я не відкрив це для більшості з вас. Я більше не можу терпіти цей внутрішній біль ... Я просто хочу попрощатися з усіма людьми, з якими маю честь бути знайомими і бути близькими в моєму житті... І просити прощення у тих, кого я образив або хто постраждав від моїх вчинків... Будь ласка, пам'ятайте мене як добру людину, яка робила багато і здебільшого добрі справи у своєму житті...", – йдеться у повідомленні, під яким опублікована світлина чоловіка.



Військового-іноземця Барі Бонена знайшли мертвим у Києві

Бутусов зазначає, що за даними його джерел, останнім часом Барі Бонен вів сторінку громадської організації "Грузинський легіон" і вів активну волонтерську діяльність.

Люди, які знали його особисто, розповідають, що він допомагав українським військовим.

Поруч з тілом Барі поліція виявила стартовий пістолет, перероблений під стрільбу бойовими патронами.

На Facebook-сторінці користувача з іменем Барі Бонен є чимало фото, де він вдягнений у військову формі, на якій є нашивка з написом "Інструктор".



У Facebook Барі Бонена чимало фото у військовій формі