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З'явились перші безпечні ліки, які призводять до втрати ваги

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Безпечні ліки, які призводять до втрати ваги
Безпечні ліки, які призводять до втрати ваги / zsz.pp.ua

Науковці заявили, що близькі до затвердження безпечних ліків у боротьбі з ожирінням.

Дослідження опубліковане у журналі "New England Journal of Medicine", передає ВВС.

В експерименті взяли участь 12 тисяч добровольців у США, які мають надмірну вагу та ожиріння.

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Дорослі, які вживали лікарський препарат, втратили в середньому 4 кілограми за 40 місяців (3 роки і 4 місяці). У пацієнтів, які вживали цей препарат, також зменшувався ризик діабету.

Що найважливіше, препарат не створює ризиків для серцево-судинної системи, адже основною проблемою таблеток для схуднення є проблеми з серцем. Фахівці додають, що для досягнення постійного ефекту важливо змінити і свій спосіб життя.

Препарат "Lorcaserin" вже кілька років доступний у США під назвою "Belviq", але його мають ще схвалити для використання у Європі. Наразі невідомо, чи є у "Lorcaserin" ще які побічні ефекти.

Таблетку приймають двічі на день і коштує курс лікування у США близько 220-290 доларів на місяць.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Лікування Медицина Ліки Ожиріння
Джерело: 24 Канал
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