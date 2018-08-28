З'явились перші безпечні ліки, які призводять до втрати ваги
Науковці заявили, що близькі до затвердження безпечних ліків у боротьбі з ожирінням.
Дослідження опубліковане у журналі "New England Journal of Medicine", передає ВВС.
В експерименті взяли участь 12 тисяч добровольців у США, які мають надмірну вагу та ожиріння.
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Дорослі, які вживали лікарський препарат, втратили в середньому 4 кілограми за 40 місяців (3 роки і 4 місяці). У пацієнтів, які вживали цей препарат, також зменшувався ризик діабету.
Що найважливіше, препарат не створює ризиків для серцево-судинної системи, адже основною проблемою таблеток для схуднення є проблеми з серцем. Фахівці додають, що для досягнення постійного ефекту важливо змінити і свій спосіб життя.
Препарат "Lorcaserin" вже кілька років доступний у США під назвою "Belviq", але його мають ще схвалити для використання у Європі. Наразі невідомо, чи є у "Lorcaserin" ще які побічні ефекти.
Таблетку приймають двічі на день і коштує курс лікування у США близько 220-290 доларів на місяць.
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