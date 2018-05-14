З’явились перші фото бюджетних смартфонів від Motorola Moto C2 і C2 Plus

Компанія Motorola планує випустити ще одну лінійку бюджетних смартфонів Moto C, це дві моделі – Moto C2 і Moto C2 Plus. В мережі вже оприлюднили фото смартфонів.

Про це пише hub.91mobiles.

Дизайн витриманий в фірмово стилі Motorola. Так, Moto C2 і Moto C2 Plus ззовні нагадують торішні моделі Moto E4 і Moto E4 Plus.

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Дисплей має співвідношення сторін 16:9, а також широкі рамки з боків екрану. Корпус виконаний із пластику. У молодшій моделі під дисплеєм розміщений логотип Moto, а у старшій на цьому ж місці кнопка Home. Там же ж вбудований сканер відбитків пальців.

Moto C2 і Moto C2 Plus

Також відомо, що обидві моделі мають світлодіодний спалах на фронтальній камері.

Більше характеристик, а також ціну майбутньої новинки у компанії мають назвати вже незабаром.

Ціна смартфонів поки невідома