З'явились перші фото Меган Маркл у весільному вбранні

Сьогодні, 19 травня, у Віндзорському палаці відбудеться вінчання принца Гаррі та Меган Маркл. Весь світ затамував подих та чекає на вихід нареченої.

Наразі у мережі з'явились перші знімки нареченої, яка у супроводі своєї матері прибула до каплиці Святого Георгія.

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На знімках видніється корона Меган Маркл та її фата. Зірка щасливо посміхається з авто та махає рукою британцям.

Meghan Markle with her mother on the way to St. George’s Chapel. #RoyalWedding pic.twitter.com/tf1NLWOz8F — Meghan Markle News (@MarkleMeghan) 19 травня 2018 р.

Here comes the bride! Meghan Markle has left the Cliveden House Hotel in a vintage Rolls-Royce limousine to travel to Windsor Castle for the #royalwedding https://t.co/w0vhPWhkuv pic.twitter.com/jcemhjLKFl — The Telegraph (@Telegraph) 19 травня 2018 р.

Нагадаємо, що вінчання принца Гаррі та Меган Маркл відбудеться у Віндзорському замку. Почнеться церемонія о 12 годині за місцевим часом (14 година за київським часом).



Останню передшлюбну ніч молодята провели окремо. Наречена ночувала у готелі з матір'ю, а принц Гаррі провів вечір в компанії брата принца Вільяма. Для 36-річної Меган Маркл це буде другий шлюб. Аби стати частиною королівської родини вона змінила американське громадянство на британське і поміняла віросповідання.



Цікаво, що до вівтаря Маркл поведе батько Гаррі принц Чарльз. Рідний батько нареченої відмовився приїхати на весілля доньки через низку скандалів. Шафером же Гаррі буде його брат Вільям.



У Лондоні ще за тиждень до церемонії почалася весільна лихоманка. До британської столиці прибули тисячі туристів. Магазини запустили окрему лінійку сувенірів з нагоди монаршого весілля, а найпалкіші шанувальники королівської родини ще за кілька днів займали місця біля Віндзорського замку, щоб на власні очі побачити церемонію. Дійство також транслюватимуть по телебаченню і на YouTube.