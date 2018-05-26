19:33
26 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
21°C 13°C
  • неділя
    21°C 11°C
  • понеділок
    24°C 10°C
  • вівторок
    25°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. У всьому винен Навальний. Ной в Пензі
Вєсті Кремля
23:29, 25 травня
Вєсті.UA. Жир. Княжа доба у ВР. Белуччі по-українськи
Вєсті.UA
19:24, сьогодні
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, сьогодні
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ

З'явились перші фото з весілля 57-річного Х'ю Гранта

351 Читать новость на русском
Х'ю Грант вперше одружився
Х'ю Грант вперше одружився / The Sun

Відомий британський актор Х'ю Грант, який має мільйони прихильниць у всьому світі, у віці 57 років вперше вирішив одружитись. Обраницею знаменитості стала 39-річна шведська телепродюсер Анна Еберштейн.

Новина про узаконення стосунків Х'ю Гранта та Анни Еберштейн стало приємною несподіванкою, адже пара давно мешкає разом та виховує трьох дітей. Про це повідомляє The Sun

Читайте також: Х'ю Грант вперше одружується

Наразі ж у мережі з'явились перші фото з зіркового весілля. Наречена відмовилась від пишної білої сукні, надавши перевагу світлій міні-спідниці та блакитній сорочці. Також Анна Еберштейн не одягнула білу фату, сплівши волосся у буденну зачіску. Босоніжки на зручній танкетці завершили весільний образ дружини Х'ю Гранта. 


Анна Еберштейн – дружина Х'ю Гранта

Натомість актор обрав для церемонії вінчання класичний костюм та сорочку. Елегантний образ Х'ю Грант завершив стильною краваткою. Церемонія відбулась у колі найближчих друзів та родичів пари. Також на вінчання Х'ю Гранта та Анни Еберштейн прийшли їх 3 дітей. 

Вони обоє виглядали задоволеними, усміхалися перехожим, сміялися з дітьми,
– розповіли очевидці церемонії. 


Новоспечене подружжя Грантів


Х'ю Грант вперше одружився

Як і у вбранні, пара розійшлась у думці щодо обручок. Анна Еберштейн обрала класичний золотий перстень, а от Х'ю Грант надав перевагу срібній прикрасі незвичної форми. 

Всі фото – The Sun

Хто такий Х'ю Грант?
Актор, відомий широкій публіці своїми ролями у фільмах "Чотири весілля та один похорон", "Ноттінг-Хілл", "Щоденник Бріджит Джонс", "Реальна любов". Загалом Х'ю Грант є щасливим батьком 5 дітей: 2 нащадків – від попередніх стосунків з акторкою китайського походження Тінглан Хонг.

Теги: LifeStyle Кіно Великобританія Зіркові весілля
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Книжковий Арсенал-2018: новинки, які не можна пропустити
сьогодні, 19:01 Книжковий Арсенал-2018: новинки, які не можна пропустити
Книги для гурманів 331
Які технології та трюки використовує Порошенко, щоб переобратися на другий термін
сьогодні, 17:00 Які технології та трюки використовує Порошенко, щоб переобратися на другий термін
Сергій Лещенко 613
Нужен ли кому-то диплом украинского вуза?
сьогодні, 16:01 Нужен ли кому-то диплом украинского вуза?
Володимир Співаковський 1300
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
сьогодні, 16:00 Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Денис Бігус 427
Реал – Ліверпуль: анонс фіналу Ліги чемпіонів
сьогодні, 14:30 Реал – Ліверпуль: анонс фіналу Ліги чемпіонів
Ігор Саджениця 953
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук