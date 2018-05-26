З'явились перші фото з весілля 57-річного Х'ю Гранта

Відомий британський актор Х'ю Грант, який має мільйони прихильниць у всьому світі, у віці 57 років вперше вирішив одружитись. Обраницею знаменитості стала 39-річна шведська телепродюсер Анна Еберштейн.

Новина про узаконення стосунків Х'ю Гранта та Анни Еберштейн стало приємною несподіванкою, адже пара давно мешкає разом та виховує трьох дітей. Про це повідомляє The Sun.

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Наразі ж у мережі з'явились перші фото з зіркового весілля. Наречена відмовилась від пишної білої сукні, надавши перевагу світлій міні-спідниці та блакитній сорочці. Також Анна Еберштейн не одягнула білу фату, сплівши волосся у буденну зачіску. Босоніжки на зручній танкетці завершили весільний образ дружини Х'ю Гранта.



Анна Еберштейн – дружина Х'ю Гранта

Натомість актор обрав для церемонії вінчання класичний костюм та сорочку. Елегантний образ Х'ю Грант завершив стильною краваткою. Церемонія відбулась у колі найближчих друзів та родичів пари. Також на вінчання Х'ю Гранта та Анни Еберштейн прийшли їх 3 дітей.

Вони обоє виглядали задоволеними, усміхалися перехожим, сміялися з дітьми,

– розповіли очевидці церемонії.



Новоспечене подружжя Грантів



Х'ю Грант вперше одружився

Як і у вбранні, пара розійшлась у думці щодо обручок. Анна Еберштейн обрала класичний золотий перстень, а от Х'ю Грант надав перевагу срібній прикрасі незвичної форми.

Всі фото – The Sun

Хто такий Х'ю Грант?

Актор, відомий широкій публіці своїми ролями у фільмах "Чотири весілля та один похорон", "Ноттінг-Хілл", "Щоденник Бріджит Джонс", "Реальна любов". Загалом Х'ю Грант є щасливим батьком 5 дітей: 2 нащадків – від попередніх стосунків з акторкою китайського походження Тінглан Хонг.