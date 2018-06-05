З'явились подробиці затримання за кермом п'яного брата Зайцевої
У поліції повідомили подробиці затримання за нетверезе водіння брата Олени Зайцевої, яка у жовтні 2017 скоїла смертельну ДТП у Харкові.
Напередодні у ЗМІ з'явилась інформація, що в ніч на 4 червня за керування автомобілем в нетверезому стані поліція у Харкові затримала брата Олени Зайцевої Василя.
Читайте також: Стали відомі перші слова Зайцевої відразу після смертельної ДТП в Харкові
Як інформує місцеве видання 057.com з посиланням на прес-службу патрульної поліції Харкова, інцидент трапився приблизно о 22:50 3 червня на вулиці Ляпунова.
Патрульні помітили автомобіль BMW, не за правилами припаркований на тротуарі.
Автомобіль брата Зайцевої був неправильно припаркований на тротуарі
У поліції уточнили, що під час спілкування з водієм, у нього виявили очевидні ознаки алкогольного сп'яніння.
Від проходження тесту на алкотестері чоловік відмовився.
На нього склали протокол за водіння транспортного засобу у нетверезому стані.
Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові трапилась смертельна ДТП за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Внаслідок аварії на місці загинули 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт, водієм Volkswagen Touareg був Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту.