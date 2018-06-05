16:30
5 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
26°C 14°C
  • середа
    19°C 11°C
  • четвер
    22°C 9°C
  • п'ятниця
    24°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Храми без туалетів. Діти Путіна
Вєсті Кремля
14:51, сьогодні
Вєсті.UA. Мрії Тимошенко. Клоун Царьов
Вєсті.UA
21:32, 4 червня
Куди "Ідріска" витратила мільйони гривень обманутих туристів: розслідування про туроператорів
ЦРУ
09:14, 1 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, 2 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

З'явились подробиці затримання за кермом п'яного брата Зайцевої

1269 Читать новость на русском
Брата Зайцевої спіймали нетверезим за кермом
Брата Зайцевої спіймали нетверезим за кермом / Facebook

У поліції повідомили подробиці затримання за нетверезе водіння брата Олени Зайцевої, яка у жовтні 2017 скоїла смертельну ДТП у Харкові.

Напередодні у ЗМІ з'явилась інформація, що в ніч на 4 червня за керування автомобілем в нетверезому стані поліція у Харкові затримала брата Олени Зайцевої Василя.

Читайте також: Стали відомі перші слова Зайцевої відразу після смертельної ДТП в Харкові

Як інформує місцеве видання 057.com з посиланням на прес-службу патрульної поліції Харкова, інцидент трапився приблизно о 22:50 3 червня на вулиці Ляпунова.

Патрульні помітили автомобіль BMW, не за правилами припаркований на тротуарі.

Харків Зайцев
Автомобіль брата Зайцевої був неправильно припаркований на тротуарі

У поліції уточнили, що під час спілкування з водієм, у нього виявили очевидні ознаки алкогольного сп'яніння.

Від проходження тесту на алкотестері чоловік відмовився.

На нього склали протокол за водіння транспортного засобу у нетверезому стані.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові трапилась смертельна ДТП за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Внаслідок аварії на місці  загинули 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт, водієм Volkswagen Touareg був Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту.

Теги: Новини України Поліція Розслідування Новини Харкова Аварії та ДТП Алкоголь
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Треба визнати – нас послали подалі: що треба знати про судову реформу
сьогодні, 16:00 Треба визнати – нас послали подалі: що треба знати про судову реформу
Олександра Дрік 102
Як плани "МДБ ЛНР" щодо дискредитації ЗСУ провалились
сьогодні, 15:01 Як плани "МДБ ЛНР" щодо дискредитації ЗСУ провалились
Дмитро Снєгирьов 587
Топ-5 освіжаючих напоїв, які можна приготувати самостійно
сьогодні, 10:00 Топ-5 освіжаючих напоїв, які можна приготувати самостійно
341
Помер Леонід Кантер: біографія українського режисера
сьогодні, 14:25 Помер Леонід Кантер: біографія українського режисера
720
Куди та чому втекли керівники "ДНР": на окупованих територіях очікують кардинальних змін
сьогодні, 12:01 Куди та чому втекли керівники "ДНР": на окупованих територіях очікують кардинальних змін
Олексій Чибісов 8123
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук