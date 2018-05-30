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З’явились реальні фото смартфона Xiaomi Mi 8 та фітнес-трекера Mi Band 3

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Фото смартфона Xiaomi Mi 8 та фітнес-трекера Mi Band 3
Фото смартфона Xiaomi Mi 8 та фітнес-трекера Mi Band 3 / Фото з відкритих джерел

Напередодні великої конфесії, що організовує компанія Xiaomi, в мережі з’явились реальні фото продуктів, які представлять 31 травня. Зокрема, показали знімок із флагманським смартфоном Xiaomi Mi 8, а також довгоочікуваним фітнес-трекером Mi Band 3.

Про це пише prostotech.com.

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Xiaomi Mi 8

Свіжі фото Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 презентують вже завтра

На знімку показані смартфони Mi 8 і Mi 8 SE, що, власне. І доводить існування одразу двох моделей. Щоправда, з чуток, Mi 8 SE не підтримуватиме 3D-технологію розпізнавання осіб, як Mi 8.

Окрім того, з’явилось фото Mi Band 3 і його роздрібної коробки. Щоправда. Знімок не проливає світла щодо наповнення цього ґаджета, однак можна розгледіти дизайн.

Mi Band 3

На фото можна побачити дизайн Mi Band 3

Теги: Техно Xiaomi Смартфони Фітнес-трекер Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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