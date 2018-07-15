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З'явились реальні фото смартфона Xiaomi Mi Max 3 за кілька днів до презентації

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Реальне фото Xiaomi Mi Max 3
Реальне фото Xiaomi Mi Max 3 / mysmartprice.com

Вже 19 липня відбудеться офіційне представлення нового смартфона від Xiaomi – Mi Max 3. Цей пристрій стане першим із серії з повноекранним форматом і подвійною камерою.

За кілька днів до презентації в мережі з'явився рекламний постер Mi Max 3 і знімок коробки, повідомляє mysmartprice.com.

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На постері зображена лицьова панель смартфона. Внизу та вверху екрану є вузькі рамки, де розташована фронтальна камера, динамік і датчики. На рекламному постері увага закцентована на розмірі пристрою – діагональ смартфона 6,9 дюймів, зокрема звертають увагу користувачів, що це зручно для навігації.

Xiaomi Mi Max 3

Рекламне фото Xiaomi Mi Max 3

Окрім того, новинка отримає подвійну основну камеру з датчиками 12 + 5 Мп. Також пристрій отримає потужну батарею ємністю 5500 мАг.

Xiaomi Mi Max 3

Коробка Xiaomi Mi Max 3

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Теги: Техно Xiaomi Подорожі
Джерело: 24 Канал
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