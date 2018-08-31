З’явились "живі" фото загадкового смартфона Moto G6 Plus

Мережі з’явились "живі" фотографії ще неанонсованого смартфону Moto G6 Plus. Щоправда чи справді на знімках новинка від Motorola невідомо.

Про це пише gizmochina.

На фото зображений смартфон із краплеподібним вирізом вгорі. В розділі налаштувань "Інформація про пристрій" видно назву Moto G6 Plus.

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Також, як свідчить фото, пристрій має підтримувати функціональність dualSIM.

Задня кришка виконана у червоному кольорі, вірогідно зроблена зі скла. Подвійна основна камера розміщена на фірмовому колі. Там можна бачити подвійний світлодіодний спалах. Сканер відбитків пальців розміщений нижче спалаху в логотипі Moto.

Так може виглядати Moto G6 Plus

Вірогідно, цей пристрій готують для заміни Moto G5S Plus. Однак, офіційної інформації про майбутню новинку поки немає.

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