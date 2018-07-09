З'явилися деталі про стан постраждалих після моторошної аварії на Одеській трасі
На трасі Київ-Одеса сталася смертельна аварія – легковик з літнім водієм за кермом в'їхав у групу дорожників. Чотирьох постраждалих доставили до лікарні, один з них в дуже тяжкому стані.
Про це повідомила кореспондентка 24 каналу з місця події.
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Нагадаємо, що аварія сталася у понеділок, 9 липня.
Наразі потерпілі перебувають у Васильківській районній лікарні. Найтяжче травмований хлопець 1996 року народження. Йому одночасно робили операцію лікарі кількох профілів: хірург та уролог.
До операції потерпілого довелось стабілізувати в реанімації. Для цього приїхав нейрохірург з області. Двоє в травматології, вони також мають множинні ушкодження та струс мозку. В одного з них був відкритий перелом,
– розповіла в інтерв'ю 24 каналу головний лікар Лідія Пацало.
Зараз відомо, що оперують ще одного. А постраждалий 1986 року народження сам проходить процедури.
До слова, 8 липня на Київщині трапилась жахлива ДТП, в якій зіткнулися дві легкові автівки, жодна з них не підлягає ремонту. За попередньою інформацією, загинула щонайменше одна людина.