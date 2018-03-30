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З’явилися фото з весілля героїв Меган Маркл і Патріка Джей Адамса з "Форс-мажорів"

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Меган Маркл
Меган Маркл / Daily Express

Поки весь всі в очікуванні весілля актриси Меган Маркл і принца Гаррі, яке відбудеться 19 травня цього року, у мережі показали кадри одруження героїв Маркл і Патріка Джей Адамса з серіалу "Форс-мажори".

25 квітня відбудеться прем'єра двогодинної фінальної серії сьомого сезону серіалу, в якій герої Маркл (Рейчел) і Патріка Джей Адамса (Майк) зіграють весілля. А видання Entertainment Weekly виклало перші кадри з цього епізоду.

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За словами автора шоу Аарона Корша, він задоволений саме таким фіналом.

"Я дуже задоволений таким результатом. Гарно, що їх герої підуть саме так", – зазначив він.

Варто додати, що шанувальники "Форс-мажорів" чекали цього моменту кілька років, оскільки Майк зробив пропозицію руки і серця Рейчел в четвертому сезоні, а в п'ятому пара практично одружилася, але в підсумку вирішили перенести весілля до того часу, поки Майк не вийде з в'язниці.

Нагадаємо, у серіалі "Форс-мажори" Меган Маркл замінить Кетрін Хейгл, яка відома за серіалом "Анатомія пристрасті" і фільмам "День святого Валентина", "Старий новий рік", "Трішки вагітна".

Серіал "Форс-мажори" (Suits) — американський комедійно-драматичний телесеріал. Дебютний епізод вийшов 23 червня 2011. Тільки в США глядачами першого сезону стали 6,3 мільйона глядачів. 11 серпня 2011 року серіал був продовжений на другий сезон, що складається з 16 серій. Зараз серіал складається з 7 сезонів.

Теги: LifeStyle Меган Маркл Кіно
Джерело: 24 Канал
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