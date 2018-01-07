З'явилися моторошні подробиці кривавого вбивства на Подолі у Києві

Убитим на Подолі у Києві виявився уродженець Херсонщини. Цілком імовірно, причиною його смерті стала гра у карти.

Уночі проти 7 січня у самісінькому центрі Києва, на Подолі, сталося жахливе вбивство.

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Як повідомляє роесурс "Інформатор", місцем злочину є квартира №4 в будинку на вулиці Костянтинівській, 27б.



Вбивство на Подолі: весь під'їзд був у крові

Зазначається, що тіло мертвого чоловіка з другого поверху витягли на вулицю та кинули біля під'їзду.

За словами одного зі свідків, у вбитого – три ножових поранення в ногу та зрізані брови. Крім того, на місці злочину було знайдено закривавлену пікову карту.



Злочин стався на вулиці Костянтинівській, 27б.

До слова, правоохоронці уже встановили особу небіжчика – ним виявився 48-річний уродженець Херсонської області.

Наразі причини смерті встановлює слідчо-медична експертиза.



Тіло мертвого чоловіка з другого поверху витягли на вулицю та кинули біля під'їзду

За фактом інциденту слідчі порушили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.