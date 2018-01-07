23:59
7 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВИНИ БІАТЛОНУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Немолодий герб Росії. Релігійні таємниці Поклонської. Частина 2
Вєсті Кремля
19:56, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня 2017
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня 2017
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Згадати все
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Новини України
РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВИНИ БІАТЛОНУ

З'явилися моторошні подробиці кривавого вбивства на Подолі у Києві

18:43, сьогодні 12618 Читать новость на русском
Місце вбивства на Подолі у Києві
Місце вбивства на Подолі у Києві / "Інформатор"

Убитим на Подолі у Києві виявився уродженець Херсонщини. Цілком імовірно, причиною його смерті стала гра у карти.

Уночі проти 7 січня у самісінькому центрі Києва, на Подолі, сталося жахливе вбивство.

Читайте також: У МВС відзвітували про хід розслідування вбивства Ноздровської

Як повідомляє роесурс "Інформатор", місцем злочину є квартира №4 в будинку на вулиці Костянтинівській, 27б.

Вбивство, Поділ, Київ, Кримінал
Вбивство на Подолі: весь під'їзд був у крові

Зазначається, що тіло мертвого чоловіка з другого поверху витягли на вулицю та кинули біля під'їзду.

За словами одного зі свідків, у вбитого – три ножових поранення в ногу та зрізані брови. Крім того, на місці злочину було знайдено закривавлену пікову карту.

Вбивство, Поділ, Київ, Кримінал
Злочин стався на вулиці Костянтинівській, 27б.

До слова, правоохоронці уже встановили особу небіжчика – ним виявився 48-річний уродженець Херсонської області.

Наразі причини смерті встановлює слідчо-медична експертиза.


Тіло мертвого чоловіка з другого поверху витягли на вулицю та кинули біля під'їзду

За фактом інциденту слідчі порушили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Теги: Новини України Жертви Кримінальні новини Новини Києва Херсон
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Головні новини 7 січня: Жахливе вбивство на Подолі, смертельний вибух у Стокгольмі
сьогодні, 22:01 Головні новини 7 січня: Жахливе вбивство на Подолі, смертельний вибух у Стокгольмі
1461
Топ-5 блогів тижня: кремлівська заморозка конфлікту на Донбасі, квартал 95 та дефолт в Україні
сьогодні, 21:58 Топ-5 блогів тижня: кремлівська заморозка конфлікту на Донбасі, квартал 95 та дефолт в Україні
Блог Медіа 1055
У Росії Леніна посадять в коробку і відфутболять
сьогодні, 19:01 У Росії Леніна посадять в коробку і відфутболять
Ольга Бродська 1876
Весела коляда: 5 текстів колядок українською мовою
сьогодні, 17:15 Весела коляда: 5 текстів колядок українською мовою
11529
Сколько бы мы не декларировали разницу между Украиной и РФ – мы из одной песочницы
сьогодні, 16:06 Сколько бы мы не декларировали разницу между Украиной и РФ – мы из одной песочницы
Ян Валетов 2909
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Коли Україна стане членом НАТО, для Росії це буде ударом, – Кравчук
 сьогодні , 22:57
У Києві легкове авто "запаркувалося" під вантажівкою: ефектні фото
 29 грудня 2017 , 12:20
"Яндекс.Таксі" і Uber об'єднуються
 13 липня 2017 , 15:17
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук