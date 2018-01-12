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З'явилися нові кадри з фотосесії Кейт Мосс і Джіджі Хадід: фото та відео

22:13, 12 січня 867 Читать новость на русском
Кейт Мосс і Джіджі Хадіду зйомці для Stuart Weitzman
Кейт Мосс і Джіджі Хадіду зйомці для Stuart Weitzman / Фото з Instagram

43-річна Кейт Мосс і 22-річна Джіджі Хадід знялися в новій рекламній кампанії останньої колекції взуття бренду Stuart Weitzman від американського дизайнера Стюарта Вайцмана.

Кейт Мосс була зіркою модельного світу в 90-ті роки, а Джіджі – одна з найбільш затребуваних моделей сучасності. Таким чином дизайнер хотів показати, що взуття Stuart Weitzman підходить абсолютно для всіх вікових категорій.

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"Для мене було честю і задоволенням попрацювати з єдиною і неповторною Кейт Мосс. Кейт, ми провели прекрасний час разом, я назавжди запам'ятаю твою енергетику", – так прокоментувала зйомку Джіджі в своєму Іnstagram.


Кейт Мосс і Джіджі Хадіду зйомці для Stuart Weitzman

Співпраця Джіджі і Stuart Weitzman почалося в 2016 році – модель не тільки є обличчям марки, але і створює спільні з брендом колекції.


Кейт Мосс і Джіджі Хадіду зйомці для Stuart Weitzman

Мосс також брала участь в зйомках для Stuart Weitzman з 2012 року, але спільна робота Кейт і Хадід, поза сумнівами, стала однією з найбільш обговорюваних рекламних кампаній.

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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