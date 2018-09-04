З'явилися нові деталі про смартфон Xiaomi Mi Mix 3

Слідом за нещодавнім офіційним анонсом смартфона Xiaomi Mi Mix 3 в мережі з’явились нові подробиці про пристрій. Президент Xiaomi Лін Бін опублікував нові фото смартфона, а також в мережі опублікували відео із демонстрацією робочого зразка Mi Mix 3.

Про це повідомляє Gizmochina.

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На фотографії можна побачити Mi Mix 3 з мінімальними рамками навколо екрану, але найцікавіше на цьому фото знаходиться в правому верхньому куті екрану. Даний пристрій підключений до мобільної мережі п'ятого покоління. На тлі видно, що Xiaomi тестує смартфон на популярній для 5G смузі частот 20 МГц (band N78).



Xiaomi тестує смартфон з підтримкою 5G

Чи буде релізна версія Mi Mix 3 підтримувати 5G або ця функція є тільки в тестовому зразку –наразі не відомо. Не виключено, що це буде перший смартфон з підтримкою мереж п'ятого покоління.

Крім того, в мережі з'явилося відео, на якому наочно демонструють механізм відкриття Mi Mix 3. Смартфон буде виконаний у форм-факторі слайдера, де можна буде опускати екран вниз, щоб отримати доступ до фронтальної камери. Це дозволило максимально зменшити рамки навколо екрану, але на відео помітно, що нижня рамка все ж трохи товща за інші.

Демонстрація робочого прототипу Xiaomi Mi Mix 3 – дивіться відео

Відзначимо, що офіційна презентація Xiaomi Mi Mix 3 запланована на 15 вересня.

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