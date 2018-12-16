З'явилися нові подробиці стану Стівенсона, якого Гвоздик відправив у нокаут

Адоніс Стівенсон (29-2-1, 24 КО), який був госпіталізований після бою з українцем Олександром Гвоздиком, вперше розплющив очі після операції та штучної коми.

Це сталося вчора, коли його дружина Сімона розмовляла з ним в лікарні.

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Канадець два тижні перебував у штучній комі, передає Tvanouvelles.ca.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 2 грудня, відбувся бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC. Переміг українець достроково. Він відправив канадійця у нокаут. В 11-у раунді українець провів серію ударів. Однак якщо на початку раунду Стівенсон встояв, то вже наприкінці не зумів захиститися від ударів українця. Після того, як Стівенсон завалився в куті рингу, суддя зупинив бій.

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