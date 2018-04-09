З'явилися попередні результати парламентських виборів у Угорщині

Після опрацювання 98,5% бюлетенів перемогу на парламентських виборах в Угорщині здобула правляча партія "ФІдес", яку очолює чинний прем'єр-міністр країни Віктор Орбан. Крім того, ця політсила у новому парламенті отримує більшість.

Відповідно до результатів, партія Орбана набрала 48,49% голосів. На другому ж місці розмістився праворадикальний рух "За кращу Угорщину", більш відомий, як "Йоббік" (19,5%), а третю сходинку посіла "Соціалістична партія Угорщини" (12,35%).

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Таким чином, партія прем'єра в альянсі з Християнсько-демократичною партією отримує в парламенті 134 зі 199 місць, тобто дві третини, "Йоббік" – 27 і ще 19 – соціалісти.

Найменше ж голосів виборців здобули дві ліві партії – "Демократична коаліція" та "Політика може бути іншою": у них 9 і 7 місць відповідно.

#Orban triumphs, Brussels in mourning

134/199 mandates for Orban

133 needed to change constitution #Valasztas2018 pic.twitter.com/XhaDP1ng8A — Manish Singh (@Manish_05Singh) April 8, 2018

Додамо, що за чинним виборчим законодавством, 199 депутатів угорського парламент обираються за змішаної системою – 93 з них обирають за партійними списками, решта – за мажоритарною системою у 106 виборчих округах. За мажоритарною системою кандидати від "Фідес" перемагають в 91 зі 106 округів – провладна політсила здобула перемогу в усіх регіонах країни за винятком столиці.

До слова, явка на виборах в Угорщині була вельми високою. Так, станом на 17.00 (18.00 за Києвом) проголосувало 63,21% виборців, востаннє таку високу явку фіксували у 2002 році (65,56%). На виборах у 2014 році до 17.00 проголосувало 56,77% виборців.

Відео коментаря Віктора Орбана