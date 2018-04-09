12:00
9 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
18°C 4°C
  • вівторок
    18°C 5°C
  • середа
    20°C 6°C
  • четвер
    13°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВЕЛИКДЕНЬ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Попівський блатняк. Камікадзе
Вєсті Кремля
18:57, 7 квітня
Вєсті. UA. Жир. Альфонс Бойко. Добкін шукає нових Шевченка та Франка
Вєсті.UA
18:31, 7 квітня
Резиденції послів, гольф-клуби для дипломатів: хто стоїть за розкраданням столичної землі
ЦРУ
09:45, 6 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Гуртки та секції: як виглядало дитяче дозвілля
Згадати все
23:34, 5 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВЕЛИКДЕНЬ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

З'явилися попередні результати парламентських виборів у Угорщині

315 Читать новость на русском
Перемогу на парламентських виборах в Угорщині здобула партія прем'єра Орбана
Перемогу на парламентських виборах в Угорщині здобула партія прем'єра Орбана "Фідес" / Соцмережі

Після опрацювання 98,5% бюлетенів перемогу на парламентських виборах в Угорщині здобула правляча партія "ФІдес", яку очолює чинний прем'єр-міністр країни Віктор Орбан. Крім того, ця політсила у новому парламенті отримує більшість.

Відповідно до результатів, партія Орбана набрала 48,49% голосів. На другому ж місці розмістився праворадикальний рух "За кращу Угорщину", більш відомий, як "Йоббік" (19,5%), а третю сходинку посіла "Соціалістична партія Угорщини" (12,35%).

Читайте також: На парламентських виборах в Угорщині переміг друг Путіна, – ЗМІ

Вибори, Угорщина. парламент, Йоббік, вибори

Таким чином, партія прем'єра в альянсі з Християнсько-демократичною партією отримує в парламенті 134 зі 199 місць, тобто дві третини, "Йоббік" – 27 і ще 19 – соціалісти.

Найменше ж голосів виборців здобули дві ліві партії – "Демократична коаліція" та "Політика може бути іншою": у них 9 і 7 місць відповідно.

Додамо, що за чинним виборчим законодавством, 199 депутатів угорського парламент обираються за змішаної системою – 93 з них обирають за партійними списками, решта – за мажоритарною системою у 106 виборчих округах. За мажоритарною системою кандидати від "Фідес" перемагають в 91 зі 106 округів – провладна політсила здобула перемогу в усіх регіонах країни за винятком столиці.

До слова, явка на виборах в Угорщині була вельми високою. Так, станом на 17.00 (18.00 за Києвом) проголосувало 63,21% виборців, востаннє таку високу явку фіксували у 2002 році (65,56%). На виборах у 2014 році до 17.00 проголосувало 56,77% виборців.

Відео коментаря Віктора Орбана

Теги: Новини політики Угорщина День виборів
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук