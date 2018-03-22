З'явилися приємні для Ломаченка новини з табору його наступного суперника

Чемпіон світу за версією WBA у легкій вазі Хорхе Лінарес перед боєм з українським боксером Василем Ломаченком (10-1, 8 КО) розпрощався зі своїм тренером Ісмаелем Саласом.

Як сам наставник розповів у коментарі ресурсу Boxing News, сталося це через те, що він готуватиме Девіда Хея (28-3, 26 КО) до реваншу проти Тоні Белью (29-2-1, 19 КО).

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"Лінарес — вже не зі мною. Він вважає за краще залишатися та тренуватися в Японії та Лас-Вегасі. Однак я не можу поїхати з ним через підготовку в Лондоні Девіда Хея до реваншу проти Тоні Белью в травні. Тому ми розійшлися", – зауважив Салас.

За його словами, Лінаресу потрібен досвідчений експерт, тобто людина, яка зможе направити його на правильний шлях, "оскільки на Хорхе чекає велика шахова партія і йому знадобитися план".

Також він не виключив співпрацю з венесуельцем у майбутньому.

Нагадаємо, бій Ломаченко – Лінарес відбудеться 12 травня. Імовірно, зустріч пройде в американському Нью-Йорку.