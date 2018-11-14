З'явилися світла облямівка навколо родимки: на скільки це небезпечно та що робити

Лікар-дерматолог Світлана Якубовська пояснила, що таке біла облямівка навколо родимки та чому вона виникає. За її словами, у медицині для такого стану є особливий термін – гало-невус або невус Сеттона.

Відповідний допис з’явився на її сторінці в Instagram.

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Що таке гало-невус

Як зауважила фахівець, гало-невус – це досить поширена доброякісна зміна, що виникає навколо родимки (однієї або декількох).

За її словами, біла облямівка навколо родимки може виникати у абсолютно здорових людей будь-якого віку та статі, а також, як правило, турбує з чисто естетичного та косметичного боку.

Відтак, вона виділяє 4 стадії гало-невусу, які можуть тривати декілька років:

– утворення світлої/білої облямівки навколо родимки,

– родимка блідне та поступово зникає,

– зберігається ділянка без пігмента,

– пігмент поступово повертається.

Як і чому виникає біла облямівка навколо родимки

"Вважається, що один з провокаторів виникнення невуса Сеттона – травма або сонячний опік, в результаті чого в місці цієї родимки виникає запалення та втрата шкірою пігментації навколо внаслідок руйнування меланоцитів. Також значну роль відводять аутоімунним змінам у організмі - або сильному стресу", – стверджує дерматолог.

Як лікувати гало-невус

Водночас експерт наголошує, якщо раптом в області гало-невусу виникає свербіж, пече, сутворюються кірочка та виразки тощо, то необхідно обов'язково звернутися до лікаря.

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"Що в принципі важливо зробити в будь-якому разі, як тільки ви виявили цей стан у себе або у своїх близьких. У зв'язку з ризиком "пропустити" меланому. Тут важливими є і вік, і кількість, і огляд за необхідності з дерматоскопією", – каже лікар.

На переконання Світлани Якубовської, для гало-невуса не потрібно жодного лікування.

"Дуже важливо захищати шкіру та особливо у цьому місці від сонячних променів, а також застосовувати сонцезахисний крем. Хірургічне лікування необхідно у випадках підозри на онкологічний процес", – підсумувала вона.