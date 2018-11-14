З'явилися світла облямівка навколо родимки: на скільки це небезпечно та що робити
Лікар-дерматолог Світлана Якубовська пояснила, що таке біла облямівка навколо родимки та чому вона виникає. За її словами, у медицині для такого стану є особливий термін – гало-невус або невус Сеттона.
Відповідний допис з’явився на її сторінці в Instagram.
Читайте також: Рак шкіри: все, що варто знати про родимки, відпочинок на сонці, солярій і меланому
Що таке гало-невус
Як зауважила фахівець, гало-невус – це досить поширена доброякісна зміна, що виникає навколо родимки (однієї або декількох).
За її словами, біла облямівка навколо родимки може виникати у абсолютно здорових людей будь-якого віку та статі, а також, як правило, турбує з чисто естетичного та косметичного боку.
Відтак, вона виділяє 4 стадії гало-невусу, які можуть тривати декілька років:
– утворення світлої/білої облямівки навколо родимки,
– родимка блідне та поступово зникає,
– зберігається ділянка без пігмента,
– пігмент поступово повертається.
Як і чому виникає біла облямівка навколо родимки
"Вважається, що один з провокаторів виникнення невуса Сеттона – травма або сонячний опік, в результаті чого в місці цієї родимки виникає запалення та втрата шкірою пігментації навколо внаслідок руйнування меланоцитів. Також значну роль відводять аутоімунним змінам у організмі - або сильному стресу", – стверджує дерматолог.
Як лікувати гало-невус
Водночас експерт наголошує, якщо раптом в області гало-невусу виникає свербіж, пече, сутворюються кірочка та виразки тощо, то необхідно обов'язково звернутися до лікаря.
Читайте також: Чотири міфи про видалення родимок, у які не потрібно вірити
"Що в принципі важливо зробити в будь-якому разі, як тільки ви виявили цей стан у себе або у своїх близьких. У зв'язку з ризиком "пропустити" меланому. Тут важливими є і вік, і кількість, і огляд за необхідності з дерматоскопією", – каже лікар.
На переконання Світлани Якубовської, для гало-невуса не потрібно жодного лікування.
"Дуже важливо захищати шкіру та особливо у цьому місці від сонячних променів, а також застосовувати сонцезахисний крем. Хірургічне лікування необхідно у випадках підозри на онкологічний процес", – підсумувала вона.
Пропонуємо Вам також ознайомитися з порадами дерматолога, як позбутися герпесу.
Більше новин, що стосуються різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.