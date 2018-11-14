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      З'явилися світла облямівка навколо родимки: наскільки це небезпечно та що робити

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      Чому з'являється світла облямівка навколо родимки та як її лікувати: пояснення лікаря-дерматолога Світлани Якубовської
      Чому з'являється світла облямівка навколо родимки та як її лікувати: пояснення лікаря-дерматолога Світлани Якубовської / Соцмережі

      Лікар-дерматолог Світлана Якубовська пояснила, що таке біла облямівка навколо родимки та чому вона виникає. За її словами, у медицині для такого стану є особливий термін – гало-невус або невус Сеттона.

      Відповідний допис з’явився на її сторінці в Instagram.

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      Що таке гало-невус

      Як зауважила фахівець, гало-невус – це досить поширена доброякісна зміна, що виникає навколо родимки (однієї або декількох).

      За її словами, біла облямівка навколо родимки може виникати у абсолютно здорових людей будь-якого віку та статі, а також, як правило, турбує з чисто естетичного та косметичного боку.

      Відтак, вона виділяє 4 стадії гало-невусу, які можуть тривати декілька років:

      – утворення світлої/білої облямівки навколо родимки,

      – родимка блідне та поступово зникає,

      – зберігається ділянка без пігмента,

      – пігмент поступово повертається.

      Гало-невус, біла облямівка навколо родимки, лікування, невус Сеттона, Світлана Якубовська

      Як і чому виникає біла облямівка навколо родимки

      "Вважається, що один з провокаторів виникнення невуса Сеттона – травма або сонячний опік, в результаті чого в місці цієї родимки виникає запалення та втрата шкірою пігментації навколо внаслідок руйнування меланоцитів. Також значну роль відводять аутоімунним змінам у організмі - або сильному стресу", – стверджує дерматолог.

      Як лікувати гало-невус

      Водночас експерт наголошує, якщо раптом в області гало-невусу виникає свербіж, пече, сутворюються кірочка та виразки тощо, то необхідно обов'язково звернутися до лікаря.

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      "Що в принципі важливо зробити в будь-якому разі, як тільки ви виявили цей стан у себе або у своїх близьких. У зв'язку з ризиком "пропустити" меланому. Тут важливими є і вік, і кількість, і огляд за необхідності з дерматоскопією", – каже лікар.

      На переконання Світлани Якубовської, для гало-невуса не потрібно жодного лікування.

      "Дуже важливо захищати шкіру та особливо у цьому місці від сонячних променів, а також застосовувати сонцезахисний крем. Хірургічне лікування необхідно у випадках підозри на онкологічний процес", – підсумувала вона.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      И именно так, по-простому, я решила назвать свой новый пост. Конечно, в медицине для этого состояния есть особый термин - гало-невус или невус Сеттона. Но хочется быть для вас максимально понятной и полезной. И если вам это по душе, то подарите мне ️ *** Итак, что же это такое - гало-невус и почему он возникает? - это довольно распространённое доброкачественное изменение, возникающее вокруг родинки (одной или нескольких) - может появляться у совершенно здоровых людей любого возраста и пола - считается, что один из провокаторов их возникновения - травма или солнечный ожог, в результате чего в месте этой родинки возникает воспаление и потеря кожей пигментации вокруг из-за разрушения меланоцитов - также значительную роль отводят аутоиммунным изменениям в организме - либо сильному стрессу *** Если вдруг в области гало-невуса возникает зуд, жжение, корочки, изъязвления и пр, то необходимо обязательно показаться врачу. Что в принципе важно сделать в любом случае, как только вы обнаружили данное состояние у себя или у своих близких. В связи с риском "пропустить" меланому. И здесь важен и возраст, и количество, и осмотр при необходимости с дерматоскопией. *** Гало-невус как правило беспокоит с чисто эстетической, косметической стороны. Выделяют его 4 стадии: - образование светлого/белого ободка вокруг родинки - родинка бледнеет и постепенно исчезает - сохраняется участок без пигмента - пигмент постепенно возвращается. И все эти стадии могут длиться несколько лет. *** Как лечить? Для гало-невуса не требуется никакого лечения. Очень важно защищать кожу и особенно в этом месте от солнечных лучей и применять солнцезащитный крем. Хирургическое лечение необходимо в случаях подозрения на онкологический процесс. А вы хоть раз сталкивались/слышали о гало-невусах (невус Сеттона)? Отвечу на любые ваши вопросы. #советыдерматолога #минск #беларусь #родинки #невус #галоневус #невуссеттона #солнце #крем #косметика #лето #дерматолог #дерматологминск #кожа

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      Теги: Лікування Здоров'я Онкозахворювання Здорове життя Гігієна
      Джерело: 24 канал
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