З'явилися жахливі подробиці про матір, яка побила свою 11-місячну дитину

Мати покалічила 11-місячну донечку, у дитини – численні переломи. Родичі запевняють, що вона зробила ненавмисно. Має епілепсію і під час нападу впала на доньку. Однак, жінка жодного разу за майже два тижні не відвідала своєї малечі.

Уже 10 днів маленька Софійка живе в Обласній дитячій лікарні у Дніпрі. Медики кажуть, що дитина тиха і слухняна, тож її встигли полюбити чи не всі працівники лікарні. Сюди дівчинка потрапила із дуже важкими травмами

У неї переломи обох стегон, перелом кісток лівої гомілки, переламані чотири праві ребра і три ліві. Також помітні удари, синяки тулуба,

– зазначив завідувач відділення Дніпропетровської обласної дитячої лікарні Олексій Мохов.

Усі ці травми – справа рук рідної матері дівчинки. Як пояснюють родичі: у неї стався епілептичний напад, і жінка просто придавила собою доньку. Втім, до "швидкої" звернулися аж за добу.Шокує те, що мати до лікарні не з'являлась жодного разу.

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Дядько Софійки Максим пояснює: його сестра дійсно хворіє. Тому напад – не дивина. Втім, де жінка зараз невідомо. 2 дні тому вона начебто поїхала до доньки в лікарню, і досі не повернулась



Максим вважає, що до дитини його сестра не повернеться. Тож її взагалі варто позбавити батьківських прав.

Тому що їй вона (дитина – ред.) не потрібна. Вона "гуляща",

– зазначив дядько.

У соціальній службі кажуть, що перевіряли родину минулого року, коли горе-мати зверталася по грошову допомогу. Тоді все начебто було в порядку.



"На момент обстеження моїми фахівцями оселі мамою було створено там були всі умови для дитини. Сказати, що там який недогляд, я не можу. Швидше за все, їм потрібна була допомога", – зазначила начальниця служби у справах дітей Кам'янської міськради Людмила Маркова.



Окрім 11-місячної Софійки у горе-матері є ще троє дітей. Двох виховує батько в Криму, одного – інший батько десь на Дніпропетровщині. Наразі жінку розшукують.

"Опитали цю сім'ю, встановити обставини навмисного завдання дитині цій тілесних ушкоджень поки ми не змогли. Тому розглядаємо цю справу як нещасний випадок", – зазначила речниця ГУ НП в Дніпропетровській області Анна Страчевська.



Якщо ж мати не з'явиться упродовж двох місяців, постане питання про позбавлення її батьківських прав.

До слова, у місті Рогатин, що на Прикарпатті, батьки дітей, які відвідують дитсадок "Дзвіночок" заявили журналістам, що вихователька б'є своїх підопічних.