З'явилось відео моменту розстрілу чоловіка у Дніпрі 18+
У центрі Дніпра 24 квітня невідомий вистрілив у чоловіка. У мережі вже опублікували відео стрілянини.
Джерело:телеграм-канал "Сегодня"
Деталі стрілянини
На відео видно, що нападник кілька разів стріляв у чоловіка. Спершу він вистрілив в автомобіль жертви.
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Трагедія трапилася одразу після того, як чоловік зайшов у автомобіль та сів за кермо. Раптово вибіг невідомий у чорній кофті та капюшоні і вистрілив у водія.
Постраждалий вийшов з автівки та побіг у протилежному напрямку до трамвайної колії. Згодом він взявся руками за серце та впав. До жертви підбіг нападник та вистрелив у притул. Після того він втік у сторону парку.
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За даними ЗМІ, в автомобілі жертви перебував його син. Автівка без водія проїхала ще 20 метрів, а згодом врізалася в іншу машину. За попередніми даними, дитина не постраждала.
Що відомо про інцидент
- Трагедія трапилася близько 14:40 біля ресторану "Артист". Поранений водій автомобіля Toyota Land Cruiser загинув у кареті швидкої допомоги.
- Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про навмисне вбивство.
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