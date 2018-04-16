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З’явилось фото нового смартфона Xiaomi Mi 6X

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Xiaomi
Xiaomi / Фото з відкритих джерел

Представник компанії Xiaomi Донован Сунг опублікував знімок, на якому зображений новий смартфон компанії – Mi 6X. Новинку мають презентувати 25 квітня.

"Готуємося до нашої поїздки в Ухань, де 25 квітня ми зможемо показати новий Mi 6X з чудовою подвійною камерою з нашим бренд-послом Крісом Ву", – написав Донован Сунг.

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Як свідчить фото, задня панель Xiaomi Mi 6X виготовлена з металу, оснащена подвійною камерою вертикальної конфігурації в верхньому лівому кутку і нагадує подвійну камеру, встановлену на iPhone X. Також, за чутками, камера буде оснащена підтримкою штучного інтелекту.

Згідно з даними китайського регулятора TENAA, смартфон Mi 6X отримає 5,99-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 2160: 1080 пікселів і співвідношенням сторін 18: 9.

Смартфон має 8-ядерний процесор, що працює на частоті 2,2 ГГц.

Телефон буде доступний у версіях з 4 ГБ оперативної і 64 Гб вбудованої пам'яті, а також з 6 ГБ оперативної і 128 ГБ флеш-пам'яті.

Теги: Техно Смартфони Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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