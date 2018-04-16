З’явилось фото нового смартфона Xiaomi Mi 6X
Представник компанії Xiaomi Донован Сунг опублікував знімок, на якому зображений новий смартфон компанії – Mi 6X. Новинку мають презентувати 25 квітня.
"Готуємося до нашої поїздки в Ухань, де 25 квітня ми зможемо показати новий Mi 6X з чудовою подвійною камерою з нашим бренд-послом Крісом Ву", – написав Донован Сунг.
Читайте також: Xiaomi офіційно представила ігровий смартфон Black Shark: огляд, фото та ціна
Як свідчить фото, задня панель Xiaomi Mi 6X виготовлена з металу, оснащена подвійною камерою вертикальної конфігурації в верхньому лівому кутку і нагадує подвійну камеру, встановлену на iPhone X. Також, за чутками, камера буде оснащена підтримкою штучного інтелекту.
Згідно з даними китайського регулятора TENAA, смартфон Mi 6X отримає 5,99-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 2160: 1080 пікселів і співвідношенням сторін 18: 9.
Смартфон має 8-ядерний процесор, що працює на частоті 2,2 ГГц.
Телефон буде доступний у версіях з 4 ГБ оперативної і 64 Гб вбудованої пам'яті, а також з 6 ГБ оперативної і 128 ГБ флеш-пам'яті.
Вибір редакції
-
Головні новини 16 квітня: штурм будинку у Києві, Савченко знову голодує та сутички у Єреванісьогодні , 22:57
-
Українські воїни знищили ворожий "Фурункул" на Донбасі: бойовики зазнали суттєвих втратсьогодні , 22:16
-
"Я – терорист": поет Бившев розповів про цькування в Росії через вірш про Українусьогодні , 20:59