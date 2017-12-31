З'явилось відео курйозної пародії на Лободу від "Кварталу 95"

Студія "Квартал 95" висміяла співачку Світлану Лободу у дотепній новорічній пародії.

Колишня ведуча тревел-шоу "Орел і решка" Леся Нікітюк спародіювала Світлану Лободу в новому випуску шоу "Вечірній Київ". Відео з'явилося в YouTube на каналі "Кварталу 95".

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У сюжеті замаскована Нікітюк з виступу потрапляє у лікарню, де з нею стається конфуз. Лікар, якого зіграв Євген Кошовий, пропонує їй смішні варіанти вирішення проблеми.

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Леся Нікітюк спародіювала Світлану Лободу – відео від "Кварталу 95"

Нагадаємо, раніше відомий гуморист Володимир Зеленський висміяв пісню Світлани Лободи "40 градусів".