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      З’явилось відео моменту обстрілу 112 каналу

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      Обстріл телеканалу "112 Україна"
      Обстріл телеканалу "112 Україна" / Колаж 24 каналу

      Момент обстрілу з гранатомета телеканалу "112 Україна" в Києві зафіксували на відео. Ймовірно, камера відеонагляду зняла момент, коли граната влучила у стіну будівлі каналу. На відео видно яскравий спалах та як обсипається стіна після влучання гранати.

      Телеканал "112 Україна" обстріляли з гранатомета 2 невідомих у ніч проти 13 липня. Ніхто не постраждав, пошкоджено лише будівлю та вивіска каналу. Поліція вже розшукує зловмисників та кваліфікувала інцидент як теракт.

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      Відео обстрілу будівлі телеканалу опублікувало видання "Страна".

      Дивіться відео обстрілу каналу "112 Україна":

      Зауважимо, що після інциденту гендиректор каналу Єгор Бенкендорф звернувся до Офісу президента України, Кабінету міністрів, міністра внутрішніх справ, генпрокурора і СБУ з вимогою негайно засудити злочинні дії щодо "112 Україна".

      "Ви повинні чітко і рішуче сказати: "В Україні не можна використовувати силу щодо ЗМІ". Цього від вас чекає весь цивілізований світ", – сказав Бенкендорф.

      Він додав, що охорону будівлі каналу посилять та запевнив глядачів і читачів сайту "112", що канал залишається в ефірі та в інтернеті.

      Зауважимо! Телеканал "112 Україна" анонсував на 16 липня показ пропагандистського фільму, де війну на Донбасі називають "громадянським конфліктом". Це фільм американського режисера Олівера Стоуна "Нерозказана історія України". Стрічка базується на розповіді кума російського президента Віктора Медведчука та його дружини, телеведучої Оксани Марченко, і доповнюється міркуваннями президента РФ Володимира Путіна.

      У фільмі режисер розповідає нібито про історію України з 2003 року, називаючи війну з Росією громадянською, а Медведчука – "лідером опозиції". Росія в цьому фільмі не зображена як країна-агресор. Натомість Стоун підтримує російську версію про події в Україні 2014 року.

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      Хто володіє каналом "112 Україна"? Офіційний власник – Тарас Козак – нардеп від фракції "Опозиційного блоку" та соратник кума російського президента Віктора Медведчука. Козак також володіє каналами NewsOne та ZIK. Але справжній вплив на ці медіа чинить сам Медведчук, який буквально не вилазить з екранів зареєстрованих на Козака медіа.

      власники українських каналів ЗМІ олігархи Віктор Медведчук 112

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      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Києва ЗМІ Медіа Стрілянина Журналісти Віктор Медведчук
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