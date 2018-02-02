З'явилось відео з видовищних військових навчань у Харкові
Унікальні навчання проходять харківські військові. Розвідка та піхота Збройних Cил України відпрацьовує техніку роботи в захоплених містах. Контрактників і резервістів готують українські інструктори, що пройшли курси НАТО. Працюють за міжнародною програмою ORBITAL. Військові не тільки відпрацьовують штурмові дії, а й вчать психологію.
У завданні імітація штурму квартири група військових повинна "зачистити" захоплене приміщення та зберегти життя цивільних, тому всі учасники спецоперації повинні працювати злагоджено, як механізм годинника.
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Також провели одне із найскладніших завдань для військових – бій в умовах міста. Українську розвідку та піхоту навчають за стандартами НАТО. Військові відточують навички звільнення полонених із квартири чи цілого будинку, роботу в підвалах, на поверсі або горищі. Сертифіковані інструктори наголошують: саме цих знань не вистачало найбільше.
Тренування наразі відбуваються у 92-ій Окремій механізованій бригаді. На навчання зібрали і контракників, і резервістів.
Від початку курсу ORBITAL, а це вже четвертий день, дізнались дуже багато нового. Робота в команді, підтримка, психологічна витримка. Те, як нас вчать, показує, що ми зробили велетенський і якісний крок вперед,
– розповів резервіст Олег Хомутський.
Триватиме цей етап навчань для військових до кінця місяця.
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