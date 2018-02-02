З'явилось відео з видовищних військових навчань у Харкові

Унікальні навчання проходять харківські військові. Розвідка та піхота Збройних Cил України відпрацьовує техніку роботи в захоплених містах. Контрактників і резервістів готують українські інструктори, що пройшли курси НАТО. Працюють за міжнародною програмою ORBITAL. Військові не тільки відпрацьовують штурмові дії, а й вчать психологію.

У завданні імітація штурму квартири група військових повинна "зачистити" захоплене приміщення та зберегти життя цивільних, тому всі учасники спецоперації повинні працювати злагоджено, як механізм годинника.

Читайте також: Як проходять години тиші на передовій у зоні АТО: відео

Також провели одне із найскладніших завдань для військових – бій в умовах міста. Українську розвідку та піхоту навчають за стандартами НАТО. Військові відточують навички звільнення полонених із квартири чи цілого будинку, роботу в підвалах, на поверсі або горищі. Сертифіковані інструктори наголошують: саме цих знань не вистачало найбільше.

Тренування наразі відбуваються у 92-ій Окремій механізованій бригаді. На навчання зібрали і контракників, і резервістів.

Від початку курсу ORBITAL, а це вже четвертий день, дізнались дуже багато нового. Робота в команді, підтримка, психологічна витримка. Те, як нас вчать, показує, що ми зробили велетенський і якісний крок вперед,

– розповів резервіст Олег Хомутський.

Триватиме цей етап навчань для військових до кінця місяця.