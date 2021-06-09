Попередньо відомо, що інцидент трапився орієнтовно о 21:53. Після вибуху викликали поліцію та медиків.

Читайте більше У Харкові чоловік кинув вибухівку у натовп: троє постраждалих – фото, відео

Вибух пролунав після конфлікту між чоловіками

У телеграм-каналі "Х**вый Харьков" з'явилось відео, на якому помітно, що саме трапилось перед вибухом. Зокрема – між двома чоловіками відбувся конфлікт. Ба більше, один з них вдарив іншого. Після цього чутно вибух, який пролунав відразу біля кіосків. Далі спрацювала сигналізації у одному з авто неподалік.

Момент вибуху гранати в Харкові на Гагаріна: дивіться відео

Обережно, нецензурна лексика!

Попередньо відомо, що чоловік кинув гранату. Його вже затримала поліція.

Вибух в Харкові: коротко