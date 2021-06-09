Попередньо відомо, що інцидент трапився орієнтовно о 21:53. Після вибуху викликали поліцію та медиків. 

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Вибух пролунав після конфлікту між чоловіками

У телеграм-каналі "Х**вый Харьков" з'явилось відео, на якому помітно, що саме трапилось перед вибухом. Зокрема – між двома чоловіками відбувся конфлікт. Ба більше, один з них вдарив іншого. Після цього чутно вибух, який пролунав відразу біля кіосків. Далі спрацювала сигналізації у одному з авто неподалік. 

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Попередньо відомо, що чоловік кинув гранату. Його вже затримала поліція. 

Вибух в Харкові: коротко 

  • На вулиці Гагаріна у Харкові 8 червня пролунав вибух.
  • Внаслідок цього постраждали 3 людей. 
  • Попередньо відомо, що у них легкі тілесні травми.
  • Раніше також повідомляли, що кілька чоловіків з осколковими пораненнями після вибуху побігли до супермаркету "Таврія" та кликали на допомогу.
  • Через вибух також постраждало авто. 