Кинув після конфлікту: з'явилося відео моменту вибуху гранати в Харкові на Гагаріна

У Харкові чоловік 8 червня кинув вибухівку у натовп. У результаті 3 людей постраждали. З'явилось відео, де помітно, що це трапилось після конфлікту між чоловіками.
Попередньо відомо, що інцидент трапився орієнтовно о 21:53. Після вибуху викликали поліцію та медиків.
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Вибух пролунав після конфлікту між чоловіками
У телеграм-каналі "Х**вый Харьков" з'явилось відео, на якому помітно, що саме трапилось перед вибухом. Зокрема – між двома чоловіками відбувся конфлікт. Ба більше, один з них вдарив іншого. Після цього чутно вибух, який пролунав відразу біля кіосків. Далі спрацювала сигналізації у одному з авто неподалік.
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Попередньо відомо, що чоловік кинув гранату. Його вже затримала поліція.
Вибух в Харкові: коротко
- На вулиці Гагаріна у Харкові 8 червня пролунав вибух.
- Внаслідок цього постраждали 3 людей.
- Попередньо відомо, що у них легкі тілесні травми.
- Раніше також повідомляли, що кілька чоловіків з осколковими пораненнями після вибуху побігли до супермаркету "Таврія" та кликали на допомогу.
- Через вибух також постраждало авто.