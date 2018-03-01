З'явилося рішення суду щодо неявки тітушки Крисіна за справою Веремія

У зв'язку із тим, що фігурант справи про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія під час подій Євромайдану Юрій Крисін так і не прийшов на засідання апеляційного суду 1 березня, його буде примусово доправлено.

Про це написав колишній журналіст і чинний нарожний депутат Мустафа Найєм у своєму Twitter.

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Крім того, народний обранець нагадав, що засідання апеляційного суду за справою Крисіна перенесли на 14:00 19 березня.

"У зв'язку із відсутністю підтверджень хвороби суд ухвалив рішення про примусовий привід підозрюваного. Виконавцем примусового приводу призначено ГУ Національної поліції України в Києві", – зазначив Найєм.

Заседание апелляционного суда по делу Юрия Крысина перенесли на 19 марта 14:00. В связи с отсутствием подтверждений болезни суд принял решение о принудительном приводе подозреваемого. Исполнителем принудительного привода назначено ГУ Национальной полиции Украины в г. Киеве. — Mustafa Nayyem (@mefimus) 1 березня 2018 р.

Нагадаємо, 26 лютого до дитячого відділення Інституту серця завітали активісти та учасники АТО, аби відвідати Крисіна. Зокрема, вони принесли йому отруту та облили зеленкою.

Що відомо про вбивство Веремія? Журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія вбили в Києві вночі 19 лютого 2014 року. Тоді він разом із колегою повертався після роботи на Майдані, де виконував редакційне завдання. На розі вулиць Володимирської та Великої Житомирської в Києві на таксі, в якому вони їхали, напали невідомі з бейсбольними бітами та зброєю, в касках, камуфляжі і чорних масках. Журналіст помер в лікарні швидкої допомоги від вогнепального поранення в живіт.



Хто такий Юрій Крисін? Його вважають головним відповідальним за вбивство журналіста, оскільки Крисін у суді визнав, що під час Революції Гідності організовував і збирав людей, які нападали на учасників Євромайдану. У кримінальних колах його знають під кличками "Шкаф", "Шрек" або "Криса". Прославився рейдерством та рекетом.